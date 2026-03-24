A bomberos en Putumayo les tocó pedir jabón en medio de tragedia tras caída del avión Hércules: este fue el motivo

La cifra de fallecidos tras el accidente ocurrido este lunes 23 de marzo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, en cercanías a Puerto Leguízamo, aumentó a 70. Esto ocurrió después de que se encontraran los cuerpos de varias personas que estaban desaparecidas. Así lo confirmó el alcalde de la localidad, Luis Emilio Bustos, en Mañanas Blu Radio.

Por otra parte, el comandante de Bomberos de Putumayo, Eduardo Sanjuan, contó que para extinguir el incendio fue necesario utilizar jabón, que le pidieron a la comunidad.

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De acuerdo con Sanjuan, ese tipo de incendios se apaga con espuma, algo con lo que no cuentan los bomberos.

“Fue complicado porque ese tipo de incendios no se apagan con agua; el agua, por el contrario, incrementa el fuego. Nosotros teníamos solamente agua; nosotros no contamos con espuma acá en el cuerpo de bomberos. Solicitamos y agradecemos a la comunidad, al comercio. Solicitamos jabón Fab; la gente nos lo llevó y con eso, aproximadamente después de tres horas, pudimos liquidar en su totalidad el incendio. De lo contrario, era bastante difícil”, dijo Sanjuan en Mañanas Blu Radio.

Soldados y rescatistas cerca de un Hércules de la Fuerza Aérea que emite humo espeso después de que el avión se estrellara durante el despegue en Puerto Leguizamo (Putumayo). Foto: AFP

Agregó: “No contábamos con la espuma, tampoco contábamos con combustible el día de ayer. Afortunadamente, pudimos atender la emergencia porque la Armada nos apoyó el día viernes con un combustible y teníamos combustible en los vehículos para podernos desplazar, o si no, tampoco hubiéramos podido atender la emergencia”.

Este martes, 24 de marzo, el Hospital Militar Central entregó un parte médico sobre 24 heridos que han llegado a la capital del país.

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“El Hospital Militar Central informa a la opinión pública que, como resultado del accidente aéreo de la aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en Puerto Leguizamo (Putumayo), a esta hora han sido ingresados veinticuatro pacientes, de los cuales uno de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona. Como parte médico, se tiene que veintiuno se encuentran hospitalizados en piso, una en la unidad de cuidados intensivos y dos en observación en el área de urgencias”, indicaron desde ese hospital.

Por el momento, las autoridades se encuentran investigando las causas puntuales de ese accidente que enluta a más de 60 familias en Colombia.