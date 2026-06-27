Diana Ángel habló sobre polémica reacción de Cristina Hurtado a hincha del Congo y tiró ácida pulla: “Dando clases”

La presentadora colombiana Cristina Hurtado quedó en el centro del debate en redes sociales después de pronunciarse sobre Michel Nkuka Mboladinga, el reconocido seguidor de la Selección de la República Democrática del Congo conocido como Lumumba Vea.

Mafe Carrascal le tiró ácido comentario a Cristina Hurtado tras polémica por pregunta sobre hincha del Congo: “Déjame adivinar”

La situación surgió durante el partido entre Colombia y el combinado africano en la Copa del Mundo 2026.

En medio de la transmisión desde el estadio de Guadalajara, las cámaras enfocaron en varias oportunidades al aficionado, quien permaneció inmóvil durante gran parte del encuentro, despertando la curiosidad de los espectadores y generando múltiples comentarios en plataformas digitales.

Las publicaciones sobre el hincha comenzaron a viralizarse y, con ellas, también aparecieron cuestionamientos hacia Cristina Hurtado por algunas de sus opiniones, debido al contexto cultural e histórico que rodea a este personaje.

Ante la ola de críticas, la presentadora recurrió a sus redes sociales para explicar su posición, aclarar el malentendido y defenderse, asegurando que desconocía el significado que existía detrás de la presencia y el comportamiento del seguidor congoleño.

“Ahora resulta que yo tenía que saber sobre la historia de independencia de la República Democrática del Congo, y que tenía que tener clarísimo quién era el personaje que ayer estaba en el estadio de fútbol como una estatua con la mano arriba”, manifestó la presentadora en un video público.

Estas palabras hicieron eco rápidamente, al punto de cruzar una línea internacional y llegar a un habitante del Congo, quien publicó un video respondiendo a las declaraciones de la presentadora.

Dicho contenido fue contundente, explicándole que era triste ver su desinterés en entender la historia de su nación, la cual era explotada para trabajar en muchos productos que ella misma consumía.

El hombre reiteró su buena onda con Colombia, sin desaprovechar la ocasión para defender sus raíces, el legado y la huella de aquel personaje, el cual había luchado bastante por los derechos.

“Es una figura muy importante para nosotros los africanos, importante ser del Congo. Es un emblema de nuestra revolución. Ese señor al que está humillando... es una pena. Yo tengo que agradecer a todos los colombianos que reaccionaron positivamente, que dieron clase de civismo, de educación, de conocimiento y de historia a esa figura pública”, dijo el hombre.

“Es una pena, Cristina Hurtado... es un nombre que nunca olvidaremos”, agregó.

Otra de las que reaccionó a la polémica fue Diana Ángel, quien compartió con Cristina Hurtado en La casa de los famosos. La actriz no dudó en lanzar unas palabras.

“Un ciudadano del Congo, dando clases de historia, dignidad y respeto”, dijo en un post de X.