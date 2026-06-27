Novia de James Rodríguez deslumbró con imágenes antes del partido de Colombia contra Portugal en el Mundial 2026

El Mundial de 2026 no solo ha puesto los reflectores sobre el rendimiento de la Selección Colombia dentro del campo de juego. Las parejas y familiares de los futbolistas también han despertado el interés de los aficionados, especialmente en redes sociales, donde comparten momentos relacionados con la participación del equipo nacional.

Foto dejó en evidencia cómo es la verdadera relación entre la novia y la mamá de James Rodríguez en medio del Mundial 2026

Una de las protagonistas recientes fue Luisa Duque, pareja de James Rodríguez, quien publicó un carrusel de fotografías para sus más de 143.000 seguidores. Las imágenes no tardaron en generar una ola de reacciones y comentarios de usuarios que siguen de cerca tanto al capitán de la Tricolor como a su entorno personal.

Desde hace varios años, Duque ha acompañado a James en distintos momentos de su carrera deportiva y se ha convertido en una presencia constante durante los compromisos de la Selección Colombia. Paralelamente, ha consolidado una comunidad de seguidores en plataformas digitales, donde comparte contenidos relacionados con su vida cotidiana y proyectos personales.

En esta ocasión, la modelo volvió a captar la atención por el estilo que lució durante la cita mundialista. Horas antes, su publicación en las historias recibió numerosos elogios y mensajes de apoyo, reafirmando el interés que despierta entre quienes siguen la actualidad del futbolista y de su círculo más cercano.

Según las postales, Luisa Duque fue grabada por una amiga mientras la maquillaban y arreglaban para el nuevo partido de la Selección Colombia. La empresaria estaba luciendo una cabellera larga, una bata oscura y su rostro con el toque final, despertando comentarios en sus seguidores.

De hecho, una de las amigas escribió en la foto: “Preciosa quedó la primera dama de hoy”, haciendo referencia al famoso integrante de la selección.

Luisa Duque, novia de James Rodríguez Foto: Instagram @luisamariaduque11

Luisa Duque, novia de James Rodríguez Foto: Instagram @luisamariaduque11

De igual manera, muchos curiosos visitaron el perfil de la paisa y detallaron las fotos que publicó días atrás, posando con su atuendo blanco y una camiseta de la Tricolor.

La novia de James Rodríguez acompañó todo con una bandera del país y destacó sus raíces colombianas, dejando a la vista lo feliz que se sentía de esta experiencia junto al capitán del equipo.