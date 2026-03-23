La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó este lunes, 23 de marzo, la muerte de seis tripulantes de un saldo preliminar de 66 personas fallecidas, 57 heridas, 4 desaparecidas, según las cifras oficiales más recientes que conoció SEMANA, tras el accidente de un avión C-130 Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, durante una misión de transporte.

Ante la tragedia, las autoridades desplegaron equipos de rescate y atención médica en la zona, varios de los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Militar en Bogotá.

Accidente del avión Hércules de la FAC en Putumayo deja 66 muertos y 57 heridos: todavía hay 4 personas desaparecidas

A través de un comunicado oficial, la institución informó con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y elevamos una oración al Todopoderoso, pidiendo fortaleza y consuelo en estos difíciles momentos. Los aviadores no mueren, solo vuelan más alto”, dice la comunicación.

También se conoció que de los 66 fallecidos, 57 son miembros del Ejército Nacional, otros 2 uniformados eran parte de la Policía Nacional, además de los 6 que integraban la tripulación del vuelo por parte de las FAC.

Con estas palabras, la Fuerza Aeroespacial Colombiana abrió una jornada marcada por la tristeza y el homenaje a los hombres que dedicaron su vida al servicio del país.

El accidente ocurrió cuando un avión C-130 Hércules, encargado de transportar personal militar y policial, se desplomó poco después de despegar desde Puerto Leguízamo.

El hecho generó conmoción en el país y reacciones desde distintos sectores como también de figuras políticas, quienes lamentaron lo ocurrido, al tiempo que el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X: “Siento mucho dolor por los hijos perdidos, 34 jóvenes muertos por defender a Colombia. En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver ¿por qué?"

#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber.



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Identidades confirmadas de las víctimas del accidente aéreo en Putumayo

En medio de la situación, las autoridades confirmaron la identidad de las primeras víctimas, quienes viajaban en la aeronave siniestrada.

Familiares, compañeros y las Fuerzas Armadas expresan su dolor por la pérdida de estos ciudadanos, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Nombres de las víctimas confirmadas:

Teniente Juan Camilo Pérez , Aviador de la Fuerza Aérea Colombiana

Capitán Laura Méndez – Piloto de la aeronave

Subteniente Andrés Torres, Tripulante de apoyo

Sargento Mayor Carlos Ramírez, Especialista en navegación aérea

Teniente Sofía Valencia, Ingeniera de vuelo

Cabo Diego Morales, Técnico de mantenimiento de la aeronave

De igual manera, decenas de pasajeros resultaron heridos y recibieron atención médica inmediata en la región.

Ante las sospechas de un ataque por algún grupo armado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó dicha hipótesis: “De acuerdo con la información disponible hasta el momento,no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales“, al tiempo que explicó la razón por la que sonaba la detonación tras el impacto.

Personal médico atiende a los heridos del accidente aéreo en Putumayo, trasladados al Hospital Militar para recibir atención urgente. Foto: Semana/Fuerzas Militares

Sánchez horas antes había confirmado que la tripulación "estaba debidamente cualificada” para adelantar el vuelo que cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, en Putumayo.

Diversos mandos militares y autoridades han reiterado sus condolencias y el compromiso de acompañar a las familias en estos momentos difíciles.

Este accidente, aunque doloroso, refuerza la unidad y el espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas.