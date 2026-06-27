Una llamada a la Línea 123 permitió activar un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá que culminó con la captura de un hombre señalado de robar un vehículo mediante atraco en Puente Aranda.

La persecución contó con el apoyo del helicóptero Halcón y permitió recuperar el automotor, además de la incautación de un arma traumática.

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Así fue la persecución que terminó con la captura del presunto ladrón

Una persecución por tierra y aire terminó con la captura de un hombre señalado de haber robado un vehículo mediante atraco en el barrio Torremolinos, localidad de Puente Aranda.

El operativo, liderado por la Policía Metropolitana de Bogotá con apoyo del helicóptero Halcón, permitió recuperar el automotor pocos minutos después del hurto.

Además, dejó la incautación de un arma traumática y la inmovilización de otro vehículo que, al parecer, habría sido utilizado para cometer el delito.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado 27 de junio, cuando la víctima alertó a las autoridades a través de la Línea de Emergencias 123 sobre el robo de su vehículo.

Según la información entregada por la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá, el automotor había sido hurtado bajo la modalidad de atraco en el barrio Torremolinos.

Tras recibir el reporte, las autoridades activaron de inmediato el denominado Plan Candado, una estrategia que busca cerrar las posibles rutas de escape mediante la coordinación de patrullas en distintos puntos de la ciudad.

Paralelamente, el helicóptero Halcón inició el seguimiento aéreo del vehículo mientras las unidades en tierra desplegaban el operativo para interceptarlo.

La persecución se prolongó por varias zonas de la capital y, de acuerdo con la versión oficial, atravesó más de tres localidades.

Durante el recorrido, el automóvil pasó por sectores como los barrios Galán y El Jazmín, donde continuó el seguimiento coordinado entre el componente aéreo y las patrullas de vigilancia.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la carrera 50 con calle Segunda.

En ese punto, los uniformados capturaron al hombre que conducía el automotor y recuperaron el vehículo que había sido robado minutos antes.

Durante el procedimiento, la Policía también incautó un arma traumática e inmovilizó otro vehículo que, según las primeras investigaciones, habría sido utilizado para facilitar la comisión del hurto.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del capturado ni han informado si actuó con otros presuntos cómplices.

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Tampoco se han dado a conocer los delitos específicos que le imputará la Fiscalía durante las audiencias preliminares.

La Secretaría Distrital de Seguridad destacó que la rápida denuncia realizada por la ciudadanía fue determinante para el éxito del operativo.

Esto permitió la activación inmediata de los protocolos de búsqueda y seguimiento.