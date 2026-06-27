Le caen con todo a Lucas González por dejar Tolima y llegar a Atlético Nacional: hay polémica

Hay polémica en el Fútbol Profesional Colombiano tras el bombazo que anunció Atlético Nacional, este sábado 27 de junio. Los verdolagas emitieron un comunicado en el cual dieron a conocer que Lucas González era su nuevo director técnico, tras la salida de Diego Arias del cargo.

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Las críticas no demoraron en agitar las redes sociales. Si bien Lucas González siempre expresó su cariño por Atlético Nacional, pues es una institución donde ya había trabajado, el estratega se venía desempeñando en el cargo como entrenador del Deportes Tolima.

Así las cosas, son dos tipos de críticas: una desde los hinchas del Deportes Tolima, pues algunos consideran que dejó tirado el proceso, y otra de un par de aficionados de Nacional, que no terminan de estar convencidos con su llegada al cargo.

“Uno más del montón”

La cuenta en X Nación Paisa recopiló algunas de las críticas de hinchas de Atlético Nacional. Algunos cuestionan que es un técnico que aún no tiene títulos en el fútbol profesional, y hasta lo llaman “uno más del montón”.

🚨 #URGENTE | Llueven críticas tras el nombramiento de Lucas González como técnico de Atlético Nacional.



Hinchas consideran que el @nacionaloficial tenía con que traer un DT de pergaminos, y no uno que nunca ha sido campeón.



Los verdes estaban esperando a Reinaldo Rueda. 👀 pic.twitter.com/KQFUdNQQXD — Nación Paisa (@NacionPaisa) June 27, 2026

Le reclaman a Lucas González, que dijo: “Yo del Tolima no me voy por plata”

Más picante aún, le sacaron a la luz a Lucas González una declaración que había dado hace tan solo algunos meses. Allí, dejaba claro que no se iba a ir del Deportes Tolima por plata, y que quería estar en el cuadro pijao mucho tiempo.

¿Pero Lucas González no había dicho públicamente que no iba a dejar al Tolima por plata?



¿Además no le había dado a entender eso a un hincha ‘Pijao’ con un apretón de mano?



Menos mal su palabra es de confiar… pic.twitter.com/OydLsIW6eO — Paolo Arenas (@PaoloArenas) June 27, 2026

Así presentó Nacional a Lucas González

“Atlético Nacional anuncia el regreso de Lucas González Vélez, ahora como director técnico del equipo profesional. Una vuelta que tiene historia: en 2021 ya fue parte del cuerpo técnico de las divisiones menores del club, donde dejó huella en procesos formativos que hoy se ven reflejados en jugadores del primer equipo. Ese vínculo con la cantera no es pasado, es parte de su apuesta: fortalecer el proceso juvenil para que los talentos que emergen de él encuentren en el profesional su lugar natural”, afirmó el verde paisa en un comunicado oficial.

Bienvenido Lucas, al más grande pic.twitter.com/K1b9FYZD3W — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 27, 2026

Y añadieron sobre la compañía que va a tener en el proceso: “Llega acompañado de un cuerpo técnico de alto nivel, que incluye como asistente técnico a Alexis Henríquez, referente histórico e ídolo verdolaga, junto a Tiago Pina como segundo asistente técnico, Camilo Cartagena como preparador físico y Luis Alejandro Restrepo como analista de datos. Roles que reflejan un fútbol respaldado en datos y análisis al servicio del juego”.