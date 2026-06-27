Titular confirmada de Colombia para enfrentar a Portugal: Néstor Lorenzo hizo tres cambios

Ya está la titular de la Selección Colombia para el partido contra Portugal, este sábado 27 de junio, en Miami, por la tercera fecha del grupo K en el Mundial 2026. Quien gane, se hará con el liderato de esta zona.

🔴 Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del partido que define el liderato del Grupo K en el Mundial 2026

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Tres cambios se dan respecto al partido contra RD Congo: Santiago Arias entra por Daniel Muñoz, Déiver Machado por Johan Mojica y Jhon Córdoba por Luis Javier Suárez.

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Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇵🇹 en su tercer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/cXSCqLdwTF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 27, 2026

Un partido histórico para Colombia

La Selección Colombia tiene la tranquilidad de llegar clasificada al partido contra Portugal. Es decir, pase lo que pase, el combinado cafetero ya tiene su tiquete asegurado para la ronda de 16avos de final en este Mundial 2026, sumando seis puntos se seis posibles.

Sin embargo, Fifa también da como clasificada a Portugal, que suma cuatro puntos de seis posibles antes del partido contra Colombia. Eso quiere decir que los lusos tampoco se preocupan por una eliminación, pues, de momento, ya no es posible.

Así las cosas, lo que se juega en este partido es el liderato final del grupo K, algo que dejaría a cualquiera de los dos seleccionados mejor parados de cara a la siguiente ronda. Colombia, por números, tiene más posibilidades.

Colombia busca el liderato contra Portugal. Foto: Getty Images

Si la Tricolor gana o empata contra los lusos, acabará líder del grupo K y sería algo histórico. Caso contrario, solo si Portugal vence a Colombia, la escuadra de Cristiano Ronaldo y compañía se hará con el primer lugar de la zona.

Por nóminas, nombres e historia reciente, este partido entre Colombia y Portugal fue uno de los que más boletas demandó desde el sorteo de la fase de grupos, en diciembre de 2025. Llama mucho la atención y pinta como un duelo de selecciones de primer nivel.

“Se especula con que se puede encontrar cierto rival más adelante. Portugal es un rival al que uno quisiera encontrar más adelante, en semis, por ejemplo, pero nos toca ahora. Llegamos con ventaja. Ojalá podamos hacer un gran partido y ganar el grupo, pero es un partido de una fase superior”, afirmó en rueda de prensa el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, previo al juego y en declaraciones recogidas por As Colombia.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia en la previa del juego contra Portugal en el Mundial 2026 Foto: Colprensa

Por su parte, el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, afirmó: “La Selección Colombia representa un reto muy completo para nosotros. Tienen jugadores muy buenos en cuanto a juego entre líneas, que no necesitan el balón para hacer daño. Tienen jugadores como Luis Suárez y Luis Díaz”.