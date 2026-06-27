Vozinha, estelar portero de Cabo Verde, le dejó mensaje a Messi antes del los 16avos de final: es viral

Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, es el estelar portero de Cabo Verde que con 40 años fue clave para que su selección lograra un hito histórico: en su primera Copa del Mundo, avanzar a una ronda de eliminación directa (16avos de final).

Mundial 2026: la reacción de la mamá de Vozinha al partidazo de Uruguay vs. Cabo Verde

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Lo logaron después de sacar tres empates en la fase de grupos: contra España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0). Eso le permitió acabar segunda, dejando fuera a los charrúas y a los saudíes.

Ahora, el rival de Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 será Argentina, vigente campeona del torneo. Antes de que arrancara la cita orbital, Vozinha había dicho que sería un sueño jugar contra Messi. Hoy, está a pocos días de cumplirlo.

⚠️🇨🇻🇦🇷 Vozinha, semanas antes del Mundial, sobre un hipotético cruce vs Argentina:



"Espero que un día pueda jugar contra Messi, es el mejor de todos los tiempos.



Me encantaría intercambiar camisetas”. pic.twitter.com/vXaULQNe7P — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 27, 2026

Ahora, el portal Goal citó unas declaraciones hechas por Vozinha:

“Ninguno de nosotros soñaba con esto, pero sabemos que tenemos calidad y, cuando llegamos al Mundial, quizás muchos pensaron que no ganaríamos ningún partido. Tenemos un gran equipo y jugadores de calidad. Es gratificante haber clasificado para la siguiente fase y enfrentarnos a Argentina será muy bueno. Es un sueño para cualquier futbolista jugar contra Argentina y Lionel Messi”.

Luego, el mismo medio publicó un claro mensaje que el portero dejó tras la clasificación:

“No vinimos aquí para conseguir un empate. Siempre buscamos la victoria. Sabíamos que no iba a ser fácil. Arabia Saudí también tiene mucha calidad y está acostumbrada a este tipo de partidos. Intentamos por todos los medios marcar, pero no pudimos. Todo el mundo vio que tuvimos más posesión, más balones y más oportunidades. Merecemos las felicitaciones”.

Vozinha ha sido uno de los jugadores más destacados en la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/David J. Phillip

Ya hablando de lo histórico que fue el paso de Cabo Verde a 16avos de final, Vozinha soltó:

“Somos de un país pequeño, pero sabemos competir. Quizás la mayoría piensa que los jugadores caboverdianos no son lo suficientemente buenos, pero hemos demostrado que tenemos calidad, que estamos aquí para competir y que podemos competir en cualquier competición importante”.