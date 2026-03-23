Preocupante denuncia del alcalde de Puerto Leguízamo, donde cayó el avión Hércules de la FAC: “hasta las vacas se nos meten a la pista”

Una preocupante radiografía de la situación que se vive en Puerto Leguízamo, el municipio del Putumayo en el que se accidentó el Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en la mañana de este lunes, 23 de marzo, hizo el alcalde Luis Emilio Bustos.

Es que, según dijo, no solo tienen problemas con la pista de aterrizaje del aeropuerto Caucayá, también requieren un cerramiento adecuado que detenga el paso de las vacas hacia ese lugar.

Esta denuncia no es de poca monta, teniendo en cuenta que allí funciona una base de la Armada Nacional y se reciben vuelos de las Fuerzas Militares con aprovisionamiento tanto de tropas como de víveres.

Este es el avión Hércules de la FAC accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: Redes sociales.

“Debemos revisar todos los protocolos, quiero hacer un llamado de verdad a las autoridades competentes, presidencia de la República, Aeronáutica Civil, nuestro aeropuerto es administrado por la administración municipal, no tenemos ni la idoneidad ni los recursos necesarios”, expresó en diálogo con Noticias Caracol.

Pero más grave aún es que según aseguró hasta las vacas invaden la pista de aterrizaje del Caucayá.

“Aquí hay un tema muy importante, hoy fue un accidente que las autoridades deberán determinar si fue por sobrepeso, si fue porque la pista, que es muy corta, o si muy posiblemente hubiera podido pasar porque las vacas a veces se nos meten, no tenemos el cerramiento necesario”, indicó.

Aunque esa no es la única dificultad que devela este trágico accidente. El alcalde señaló que el hospital con el que cuentan es el de la capacidad más baja para atención médica de sus pacientes.

Video: este es el momento exacto del accidente del avión Hércules de la FAC en Puerto Leguízamo

“El hospital es de primer nivel, escasamente hay medicamentos, hay abandono total. Yo hago un llamado total al gobierno nacional porque si una persona se enferma en Leguízamo y para salir, para ser remitida, debe ir ocho horas en lancha, no tenemos vía terrestre, no tenemos organismos de socorro capacitados y con todas las herramientas”, dijo.

Por último, hizo una reflexión: “lo que hoy sucedió ojalá nos permita evitar otros accidentes, necesitamos el cerramiento, alargar la pista, pero también necesitamos insumos, médicos especialistas, no tenemos ni un médico internista”.

“Atravesamos un momento de profundo dolor”: así reaccionan las autoridades tras caída del avión de la FAC en Puerto Leguízamo

Según dijo el presidente, Gustavo Petro, 83 militares habían sido rescatados con vida del lugar del siniestro.

Los heridos tendrían que ser trasladados vía aérea hacia Florencia, Neiva y Bogotá.