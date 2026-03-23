“Atravesamos un momento de profundo dolor”: así reaccionan las autoridades tras caída del avión de la FAC en Puerto Leguízamo

En Puerto Leguízamo, una población de unos 32 mil habitantes en la Amazonía, cayó en la mañana de este lunes, 23 de marzo, un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

El siniestro sucedió minutos después de que el aparato despegó del aeropuerto de Caucayá.

“Es una zona muy plana, muy selvática, hay diferentes fuentes hídricas”, dijo en diálogo con Noticias Caracol el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina.

Video: este es el momento exacto del accidente del avión Hércules de la FAC en Puerto Leguízamo, en Putumayo

El alcalde de esa población, Luis Emilio Bustos, aseguró con la misma cadena que en el hospital local había atendido más de 40 heridos.

“El municipio es el más grande en territorio, el de más dificultad, no tiene acceso terrestre, tiene unas condiciones particulares”, aseguró el mandatario local.

También indicó que los heridos tendrán que ser trasladados en avión a Bogotá.

“Tenemos dos hospitales, uno local de primer nivel; realmente no contamos con insumos. En Leguízamo, cuando alguien se enferma, hay que trasladarlo en avión o por agua, en una travesía de más de siete u ocho horas en lancha”, señaló.

Se conocen las primeras imágenes de los momentos cuando los pobladores y oficiales del ejercito salen a socorrer a los heridos del accidente aéreo en el Putumayo, este lunes 23 de marzo de 2026. Foto: Pantallazo de videos en redes sociales

Aunque hacia el mediodía de esta jornada no se conocía un saldo oficial sobre el número de ocupantes, heridos o víctimas mortales, las autoridades indicaron que a bordo iban más de 100 personas.

El gobernador aseguró que el avión cumplía una misión de reabastecimiento de víveres para las tropas militares en esa zona de la Amazonía.

El presidente Gustavo Petro señaló que ha tenido dificultades “burocráticas en la administración militar” para renovar el armamento.

Por suparte, el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, reaccionó en la red social X:

“Atravesamos un momento de profundo dolor para nuestras Fuerzas Militares y para todo el país.

“El accidente ocurrido en Puerto Leguízamo nos enluta y nos exige actuar con total responsabilidad, humanidad y transparencia. Desde el primer momento se dispuso el despliegue de todas nuestras capacidades para asegurar el área, atender a los afectados y acompañar a sus familias. En medio de esta situación, agradezco la solidaridad de la comunidad y el trabajo articulado de todas las instituciones. A las familias les reitero nuestro absoluto respaldo. Hago un llamado a la prudencia y al respeto, evitando especulaciones hasta contar con información oficial”.

También se pronunció el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, a través de la cuenta oficial de esa entidad: “El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, lamenta el accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo. Desde la Procuraduría General de la Nación expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los uniformados que se encontraban a bordo de la aeronave en cumplimiento de su deber, así como acompañaremos las investigaciones que se inicien para esclarecer lo ocurrido”.