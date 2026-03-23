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Petro se pronuncia sobre el accidente de avión de la FAC en Putumayo: “Espero que no tengamos muertos”

El jefe de Estado habló de la necesidad de renovar el armamento de las Fuerzas Militares.

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Redacción Nación
23 de marzo de 2026, 11:42 a. m.
Presidente Gustavo Petro y una imagen del accidente de la aeronave de la FAC
Presidente Gustavo Petro y una imagen del accidente de la aeronave de la FAC Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: API

El presidente Gustavo Petro se pronunció, a través de su cuenta de X, sobre el trágico accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ocurrido en la mañana de este lunes, 23 de marzo, en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo.

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El máximo mandatario habló de la necesidad de renovar el armamento de las Fuerzas Militares y dijo que ha sido uno de sus objetivos, pero ha encontrado muchas complejidades. “Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí”, escribió.

“Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados”, añadió.

En su publicación, sostuvo que las compras militares tienen que expandirse al máximo hacia la agricultura y la industria nacional.

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En ese sentido, señaló que no dará más tiempo para que esto se convierta en una realidad, ya que es la vida de los jóvenes soldados la que está en juego. “Contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa”, apuntó.

Esto, según dijo, lo ha hecho con el objetivo de ampliar la capacidad de transporte y movilidad de los uniformados en distintas regiones del país.

Por ello, ordenó que la directora de Planeación y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez se reúnan con él para aprobar el Conpes de la compra de armamento, que comenzará por los antidrones y se financiará con vigencias futuras como proyecto estratégico.

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Puntualmente sobre el accidente en Putumayo, Petro expresó: “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”.

“Contrario a las informaciones de prensa, la Fuerza Militar viene perdiendo capacidad desde hace quince años y mi decisión ha sido modernizar por completo su armamento”, añadió.

Dentro de lo que se debe modernizar, según él, están los fusiles producidos en Colombia, vehículos con blindaje nacional, la flota Gripen estratégica, helicópteros para profundizar ataques, entre otros elementos.

Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”, concluyó.

Las autoridades ya se encuentran en la zona donde se presentó el siniestro y, hasta el momento, no se ha confirmado el número de víctimas mortales, pero se ha dicho que en la aeronave viajaban más de 100 personas, por lo que las muertes pueden ser bastantes.

Hasta el momento, tampoco se tienen claras las causas por las que el avión se precipitó a tierra y después explotó. Una vez se ayude a los sobrevivientes y se confirmen los fallecidos, se iniciarán con las labores para esclarecer todo.