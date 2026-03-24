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Hospital Militar Central hace importante anuncio relacionado con el accidente del avión de la Fuerza Aérea en Putumayo

El avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) accidentado en el departamento de Putumayo transportaba 128 personas.

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Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

24 de marzo de 2026, 7:20 a. m.
Hospital Militar publica segundo comunicado oficial relacionado con el accidente aéreo en Putumayo.
Hospital Militar publica segundo comunicado oficial relacionado con el accidente aéreo en Putumayo. Foto: Redes sociales.

El Hospital Militar Central ha hecho público un segundo comunicado oficial para la opinión pública, en el que indica el número de personas que han sido ingresadas a sus instalaciones para recibir atención médica.

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De acuerdo con lo informado por el hospital, hasta el momento 24 personas han recibido atención médica allí. De estas, 21 se encuentran hospitalizadas en piso, dos permanecen en el área de observación de urgencias y una está en la Unidad de Cuidados Intensivos.

A través del comunicado también se señala que, como “Reserva Estratégica de la Nación, el Hospital Militar Central ha dispuesto de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familias”.

Un avión militar se estrelló este lunes 23 de marzo tras despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo.
Un avión militar se estrelló este lunes 23 de marzo tras despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: AP

La institución agregó que la evolución clínica de los pacientes será comunicada por medio de un nuevo informe oficial.

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El avión accidentado en Putumayo cayó luego de despegar con 128 personas a bordo. La tragedia ha generado gran conmoción en el territorio nacional, pues hasta el día lunes había dejado 66 militares muertos, 57 heridos, otros desaparecidos y una persona que salió ilesa.

El general Hugo Alejandro López indicó que “lamentablemente, como consecuencia de este trágico accidente, 66 de nuestros militares fallecieron y están en proceso de identificación”. A su vez, dio detalles al afirmar que “en la aeronave iban 128 personas, entre ellos 11 tripulantes de la FAC, 115 hombres del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, detalló que, a raíz del incendio ocasionado por el accidente, la munición que se transportaba al interior de la aeronave detonó: “como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó”.

Accidente avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Accidente avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: Captura de pantalla

El accidente tuvo lugar a las 9:50 hora local, cuando el avión con destino a Puerto Asís se precipitó a tierra. Las autoridades siguen investigando las posibles causas que pudieron haber ocasionado este dramático suceso, que ha generado conmoción en Colombia.

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El país ha sido testigo recientemente de varios accidentes aéreos y de situaciones que reavivan el debate sobre la seguridad aérea.

Uno de estos casos ocurrió el 28 de febrero, cuando una aeronave de Satena despegó desde el aeropuerto Camilo Daza, en la ciudad de Cúcuta. En determinado momento se perdió la comunicación, lo que obligó a activar los protocolos correspondientes. Posteriormente, tras la búsqueda, se determinó que la aeronave había impactado contra una montaña, dejando a todos sus ocupantes muertos.