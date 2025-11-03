Luego de tres días de labores ininterrumpidas, las autoridades de socorro de Bogotá localizaron con vida al ciudadano estadounidense Tenzing Namgyl, de 48 años, quien había desaparecido en los cerros orientales tras ingresar por cuenta propia a un sector no autorizado.

El hallazgo se produjo en la mañana de este lunes 3 de noviembre, gracias al operativo de búsqueda y rescate adelantado desde el 1 de noviembre por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Namgyl, alpinista nacido en India y hospedado en un hotel del centro de la ciudad, fue encontrado por el bombero Ronaldo Méndez, de la estación Centro Histórico, quien marcó el cierre del operativo desarrollado en una zona de difícil acceso. “Sí, estoy muy contento de haber sido encontrado por un bombero”, expresó el extranjero al ser rescatado.

De acuerdo con información preliminar, el visitante ingresó a los cerros sin acompañamiento y aparentemente utilizó un camino no autorizado dentro del sistema de senderos oficiales.

Los organismos de socorro estaban en máxima alerta. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @BomberosBogota

Horas después logró comunicarse con su hermana, a quien informó que se encontraba desorientado y sin posibilidad de ubicar la salida, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda.

Los equipos del Cuerpo Oficial de Bomberos, con apoyo del Grupo Especializado de Rescate (GER), binomios caninos, drones de reconocimiento aéreo y sistemas de comunicación, realizaron un rastreo coordinado que permitió ubicar al ciudadano.

Según el reporte oficial, Namgyl presentaba signos de hipotermia, pero se encontraba estable al momento del rescate.

“Está bien, está con síndromes vitales, la aceleración está con grado de hipotermia, pero está bien, está con los síntomas vitales, y claro, fue una alegría. Y él me abrazaba y me decía, ‘gracias, gracias por encontrarme’”, relató el bombero Méndez, quien participó en el hallazgo.