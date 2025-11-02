Reportan desaparición de ciudadano americano en el Cerro de Guadalupe de Bogotá

Las autoridades de organismo de socorro están en máxima alerta tras el reporte de la desaparición en las últimas horas de un ciudadano extranjero en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá, sobre las 7:00 de la noche del 1 de noviembre, se dio inicio a las labores de búsqueda de esta persona extraviada en los alrededores del Cerro de Guadalupe, en el centro de la capital.

“Durante la noche se realizó la búsqueda de la persona con bomberos, caninos y dones, y con apoyo de sobrevuelo del Halcón de la Policía”, dice el reporte de la entidad.

Durante el día hemos continuado con la búsqueda de la persona de nacionalidad extranjera. Hemos hecho recorridos terrestre y con drones. Se instaló PMU en el sitio.



— Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) November 2, 2025

Durante este 2 de noviembre se han realizado nuevos operativos de búsqueda del hombre de nacionalidad americana. “Hemos hecho recorridos terrestres y con drones. Se instaló Puesto de Mando Unificado en el sitio. Apoya personal de Policía Nacional, Ejército Nacional y la Defensa Civil”, indicó Bomberos.

La operación incluye recorridos por el río Arzobispo, por los alrededores del cerro de Monserrate y por el sector Marraneras hacia Piedra Amarilla. Asimismo, con sobrevuelos de drones desde el kilómetro 6.

“Se adquirieron recursos de forestales, un equipo técnico de rescate, BRAE y equipo SAR. En el momento tenemos también el apoyo de IDHER, Policía Nacional, Ejército, Defensa Civil, Policía Cívica y empresas de acueducto con sus varillas de guarda bozas”, dijo un vocero de Bomberos.

— Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) November 2, 2025

Las autoridades han sido guiadas por los caminos donde posiblemente pudo transitar el ciudadano en su momento de la desaparición que mantiene en alerta a la comunidad.