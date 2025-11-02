Suscribirse

Bogotá

Reportan desaparición de ciudadano americano en el Cerro de Guadalupe de Bogotá

El extranjero lleva más de 24 horas desaparecido. Las autoridades adelantan labores de búsqueda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

3 de noviembre de 2025, 12:13 a. m.
Los organismos de socorro están en máxima alerta.
Los organismos de socorro están en máxima alerta. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @BomberosBogota

Las autoridades de organismo de socorro están en máxima alerta tras el reporte de la desaparición en las últimas horas de un ciudadano extranjero en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá, sobre las 7:00 de la noche del 1 de noviembre, se dio inicio a las labores de búsqueda de esta persona extraviada en los alrededores del Cerro de Guadalupe, en el centro de la capital.

Contexto: Crimen de Jaime Esteban Moreno: vecina que lo vio todo reveló testimonio clave. “Fue terrible, luchó mucho por su vida”, dijo

“Durante la noche se realizó la búsqueda de la persona con bomberos, caninos y dones, y con apoyo de sobrevuelo del Halcón de la Policía”, dice el reporte de la entidad.

Durante este 2 de noviembre se han realizado nuevos operativos de búsqueda del hombre de nacionalidad americana. “Hemos hecho recorridos terrestres y con drones. Se instaló Puesto de Mando Unificado en el sitio. Apoya personal de Policía Nacional, Ejército Nacional y la Defensa Civil”, indicó Bomberos.

La operación incluye recorridos por el río Arzobispo, por los alrededores del cerro de Monserrate y por el sector Marraneras hacia Piedra Amarilla. Asimismo, con sobrevuelos de drones desde el kilómetro 6.

“Se adquirieron recursos de forestales, un equipo técnico de rescate, BRAE y equipo SAR. En el momento tenemos también el apoyo de IDHER, Policía Nacional, Ejército, Defensa Civil, Policía Cívica y empresas de acueducto con sus varillas de guarda bozas”, dijo un vocero de Bomberos.

Las autoridades han sido guiadas por los caminos donde posiblemente pudo transitar el ciudadano en su momento de la desaparición que mantiene en alerta a la comunidad.

“Después de trabajar toda la noche y todo el día de hoy, domingo 2 de noviembre, no hemos tenido resultados positivos”, informó la entidad sobre las 6:30 de la noche tras un balance de la operación de búsqueda del extranjero, quien se desconoce su identidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro de Justicia encargado se solidarizó con Armando Benedetti: “Rechazamos toda forma de intimidación o amenaza”

2. Reportan desaparición de ciudadano americano en el Cerro de Guadalupe de Bogotá

3. Alexa Torrex fue confirmada como segunda participante de ‘La casa de los famosos’; envío contundente mensaje: “Muchos me subestiman”

4. Sismo de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán, dos meses después del terremoto que cobró la vida de más de 2.200 personas

5. Jhon Jáder Durán volvió al gol en Turquía: así le dio la victoria al Fenerbahce ante el Besiktas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cerros Orientales de Bogotá Cerros de BogotáMonserratedesaparecido

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.