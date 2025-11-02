Crimen de Jaime Esteban Moreno: vecina que lo vio todo reveló testimonio clave. “Fue terrible, luchó mucho por su vida”, dijo

Hay conmoción en Colombia y especialmente en Bogotá tras el crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, quien murió en la madrugada de Halloween por una fuerte golpiza.

La pelea se desató inicialmente en la calle 64 con carrera 14 por Juan Carlos Suárez, quien fue judicializado por la Fiscalía tras ser capturado como uno de los presuntos autores materiales del homicidio.

Luego la confrontación siguió en la carrera 15, donde la víctima intentó huir junto a un amigo que lo acompañaba esa noche, quien se convirtió en el principal testigo de este hecho.

Justo en esa calle, una vecina que vive en el sector, identificada como Emperatriz Carreño, reveló un testimonio clave en medio de esta investigación tras contar en Noticias Caracol lo que presenció a través de su ventana.

Juan Carlos Suárez Ortiz, el presunto agresor; Jaime Esteban Moreno, la víctima. | Foto: No

“Jaime Esteban está aquí, y está golpeándose con un muchacho de negro, no con el que tenía la cabeza pintada de rojo y estaba sin camisa, con otro muchacho de negro. Le da un golpe y Jaime Esteban cae y pierde el equilibrio. Cae contra la puerta y se pega aquí contra esto (señalando el borde de la puerta)”, mencionó inicialmente la mujer.

El mencionado medio reveló nuevos videos de los últimos minutos de vida del universitario, donde se observa a su amigo vestido de camisa blanca buscando ayuda.

En la escena aparece otro testigo, un reciclador, quien fue el encargado de salir corriendo a pedir ayuda al hospital de Chapinero ubicado a dos cuadras, donde además informó a las autoridades.

“Desde arriba estaba gritando, y el muchacho también que le estaba auxiliando, empezamos a llamar al tiempo (...) eso fue terrible, él se rompió la cabeza y era mucha sangre, mucha sangre caía de su boca… yo quiero que la familia sepa que estoy a su disposición, porque eso fue terrible (...) él luchó mucho por su vida, la verdad”, mencionó Carreño.

De acuerdo con el relato de la mujer, Jaime Esteban Moreno luchó hasta su último minuto, fue auxiliado por la policía y trasladado al hospital donde murió horas después tras un paro cardiorrespiratorio derivado del trauma craneoencefálico que sufrió por la golpiza.