Suscribirse

Nación

Esta es la identidad de los capturados por el crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, en Bogotá

La Policía confirmó que el hombre y las dos mujeres fueron capturados en el lugar de los hechos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
1 de noviembre de 2025, 3:35 p. m.
No
Dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano colombiano estarían involucrados en el asesinato del estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo. | Foto: No

SEMANA conoció la identidad del hombre y las dos mujeres que habrían participado en la brutal golpiza que causó la muerte del joven estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, cuando salía de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero.

Las autoridades confirmaron que los responsables detrás de este hecho serían Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres, todos capturados en el lugar de los hechos donde fue hallada la víctima.

Contexto: Se destapa la razón de la muerte de estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno tras fiesta de Halloween: detalles impactantes

El coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó, a través de un video, que “en este lugar se encuentra un testigo, el cual nos informa la presunta acción de tres personas, los cuales de manera inmediata, en la zona de atención, logran la captura de ellos”.

El oficial de la Policía también aseguró que entre los capturados hay “dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano. Estas personas son puestas ante la autoridad competente por el delito de lesiones personales, en su momento”.

El testigo del hecho, quien sería una persona cercana a la víctima, les contó a los investigadores que Moreno Jaramillo recibió una brutal golpiza de un grupo de personas que, sin mediar palabra, empezó a atacarlo con puños y patadas sobre la calle 64 con 15, en Chapinero.

“Observo que baja corriendo el grupo de personas que momentos antes nos había interceptado y los dos masculinos le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso, y ya en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y el cuerpo”, narró el testigo.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, murió después de haber sido agredido
Jaime Esteban Moreno Jaramillo murió después de haber sido agredido. | Foto: FB/UniandesCol Y X/@H75Harry

“Mientras la chica del disfraz azul los motivaba a seguirlo golpeando, decía que le pegaran a él; la chica de disfraz negro solo observaba. Pasados unos 30 segundos ellos paran de golpear a mi amigo”, relató el amigo de la víctima.

Los tres implicados fueron capturados, tal cual los describió el testigo. En el caso del hombre, vestía una chaqueta café y tenía la cara pintada de rojo, mientras que las dos mujeres vestían disfraces de color negro y azul. En las próximas horas, la Fiscalía procederá a judicializarlos.

El hecho ha causado enorme indignación, pues justo un 31 de octubre, pero de 2010, el también joven estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares, murió en extrañas circunstancias tras departir con un grupo de amigos durante la noche de Halloween en la Zona T de Bogotá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los números para ganar la lotería el primer fin de semana de noviembre, según Walter Mercado

2. Los mejores hoteles temáticos de Disney en Estados Unidos en 2025: lujo, magia y precios de ensueño

3. Valentina Taguado confesó que quiere un bebé y reveló la forma en la que lo tendría: “No tener que pedirle a ningún pir...”

4. Esta es la identidad de los capturados por el crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, en Bogotá

5. “Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar”: testigo de la golpiza a Jaime Esteban Moreno tras fiesta de Halloween

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotáLos AndesChapinerohalloweenLuis Andrés Colmenares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.