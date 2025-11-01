SEMANA conoció la identidad del hombre y las dos mujeres que habrían participado en la brutal golpiza que causó la muerte del joven estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, cuando salía de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero.

Las autoridades confirmaron que los responsables detrás de este hecho serían Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres, todos capturados en el lugar de los hechos donde fue hallada la víctima.

El coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó, a través de un video, que “en este lugar se encuentra un testigo, el cual nos informa la presunta acción de tres personas, los cuales de manera inmediata, en la zona de atención, logran la captura de ellos”.

El oficial de la Policía también aseguró que entre los capturados hay “dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano. Estas personas son puestas ante la autoridad competente por el delito de lesiones personales, en su momento”.

El testigo del hecho, quien sería una persona cercana a la víctima, les contó a los investigadores que Moreno Jaramillo recibió una brutal golpiza de un grupo de personas que, sin mediar palabra, empezó a atacarlo con puños y patadas sobre la calle 64 con 15, en Chapinero.

“Observo que baja corriendo el grupo de personas que momentos antes nos había interceptado y los dos masculinos le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso, y ya en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y el cuerpo”, narró el testigo.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo murió después de haber sido agredido. | Foto: FB/UniandesCol Y X/@H75Harry

“Mientras la chica del disfraz azul los motivaba a seguirlo golpeando, decía que le pegaran a él; la chica de disfraz negro solo observaba. Pasados unos 30 segundos ellos paran de golpear a mi amigo”, relató el amigo de la víctima.

Los tres implicados fueron capturados, tal cual los describió el testigo. En el caso del hombre, vestía una chaqueta café y tenía la cara pintada de rojo, mientras que las dos mujeres vestían disfraces de color negro y azul. En las próximas horas, la Fiscalía procederá a judicializarlos.