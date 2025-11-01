Suscribirse

Bogotá

Se destapa la razón de la muerte de estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno tras fiesta de Halloween: detalles impactantes

El joven de 20 años sufrió serias lesiones y fue atendido por las autoridades la madrugada del 31 de octubre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
1 de noviembre de 2025, 2:43 p. m.
Jaime Esteban Moreno Jaramillo, murió después de haber sido agredido
Jaime Esteban Moreno Jaramillo murió después de haber sido agredido. | Foto: FB/UniandesCol Y X/@H75Harry

En las últimas horas de este viernes, 31 de octubre, se conoció de la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, de 20 años de edad, quien cursaba séptimo semestre de Ingeniería de sistemas.

El joven fue víctima de múltiples lesiones, propiciadas por tres personas, según información de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En la mañana de este sábado 1 de noviembre, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. de Bogotá emitió un comunicado en el cual informó que el 31 de octubre de 2025 el joven ingresó al servicio de urgencias del Hospital Chapinero con trauma craneoencefálico severo, acompañado por la Policía Nacional.

Comunicado de las autoridades sobre el caso del estudiante de los Andes.
Comunicado de las autoridades sobre el caso del estudiante de los Andes. | Foto: SubredNorte

Tras ser valorado por el equipo médico, se decidió que debía ser trasladado al Hospital Simón Bolívar para recibir atención especializada en neurocirugía y cuidados intensivos.

Durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos de reanimación del personal médico, murió.

Contexto: Murió estudiante de Los Andes tras ser brutalmente golpeado en fiesta de Halloween

Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, se confirmó la detención de tres individuos implicados en un hecho de lesiones personales vinculado con la agresión.

A pesar de ello, las autoridades continúan con las indagaciones para establecer si el suceso se originó por una disputa entre compañeros o si, por el contrario, fue un acto planificado.

“Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo. Exigimos a las autoridades que se haga justicia. Fiscalía y Policía, urge identificar a los asesinos”, dijo uno de los docentes de Jaime Esteban en sus redes sociales.

No
La Policía de Bogotá confirmó la captura de un hombre y dos mujeres que habrían participado en la brutal golpiza contra el joven. | Foto: No

En un informe emitido en City Tv, justo el día de los hechos, se aseguraba que el joven salió de una fiesta de disfraces y fue golpeado por un hombre y dos mujeres a las afueras de un bar.

“Informar que esos tres sujetos son puestos a disposición de la autoridad competente”, dijo en ese momento el teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá, quien aseguró que habrían atacado a la víctima tras salir del establecimiento.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cae red internacional de trata de personas: tres capturados por enviar y explotar sexualmente a mujeres en Medio Oriente

2. Se destapa la razón de la muerte de estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno tras fiesta de Halloween: detalles impactantes

3. Gustavo Petro arremete contra la OEA por guardar silencio sobre ataques de Trump a narcolanchas en el Caribe

4. El doloroso mensaje del hermano de Luis Andrés Colmenares tras muerte de estudiante de los Andes en Halloween: “¿Otra vez?”

5. Procuraduría anuncia dura sanción contra el exalcalde de Cartagena William Dau

LEER MENOS

Noticias relacionadas

halloweenUniversidad de los andes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.