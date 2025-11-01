En las últimas horas de este viernes, 31 de octubre, se conoció de la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, de 20 años de edad, quien cursaba séptimo semestre de Ingeniería de sistemas.

El joven fue víctima de múltiples lesiones, propiciadas por tres personas, según información de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En la mañana de este sábado 1 de noviembre, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. de Bogotá emitió un comunicado en el cual informó que el 31 de octubre de 2025 el joven ingresó al servicio de urgencias del Hospital Chapinero con trauma craneoencefálico severo, acompañado por la Policía Nacional.

Comunicado de las autoridades sobre el caso del estudiante de los Andes. | Foto: SubredNorte

Tras ser valorado por el equipo médico, se decidió que debía ser trasladado al Hospital Simón Bolívar para recibir atención especializada en neurocirugía y cuidados intensivos.

Durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos de reanimación del personal médico, murió.

Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, se confirmó la detención de tres individuos implicados en un hecho de lesiones personales vinculado con la agresión.

A pesar de ello, las autoridades continúan con las indagaciones para establecer si el suceso se originó por una disputa entre compañeros o si, por el contrario, fue un acto planificado.

“Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo. Exigimos a las autoridades que se haga justicia. Fiscalía y Policía, urge identificar a los asesinos”, dijo uno de los docentes de Jaime Esteban en sus redes sociales.

La Policía de Bogotá confirmó la captura de un hombre y dos mujeres que habrían participado en la brutal golpiza contra el joven. | Foto: No

En un informe emitido en City Tv, justo el día de los hechos, se aseguraba que el joven salió de una fiesta de disfraces y fue golpeado por un hombre y dos mujeres a las afueras de un bar.

“Informar que esos tres sujetos son puestos a disposición de la autoridad competente”, dijo en ese momento el teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá, quien aseguró que habrían atacado a la víctima tras salir del establecimiento.