Murió estudiante de los Andes tras ser brutalmente golpeado en fiesta de Halloween

Un lamentable hecho ocurrió este viernes, 31 de octubre, cuando un joven de 20 años de edad, identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, murió después de haber sido agredido, al parecer, por algunos compañeros al salir de una fiesta de Halloween que se llevó a cabo el jueves 30 de octubre.

El estudiante de la Universidad de los Andes habría sido brutalmente golpeado al salir de la fiesta, que se llevó a cabo en la localidad de Teusaquillo.

“Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo”, lamentó uno de los profesores de Juan Esteban en sus redes sociales.

El docente pidió a las autoridades esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo.

Exigimos a las autoridades que se haga justicia. @FiscaliaCol @PoliciaBogota urge identificar a los asesinos. — Daniel ⚖️ 🔻 (@UnDanielFelipe) November 1, 2025

En un informe emitido en City Tv, justo el día de los hechos, se aseguraba que el joven salió de una fiesta de disfraces y fue golpeado por un hombre y dos mujeres a las afueras de un bar.

“Informar que esos tres sujetos son puestos a disposición de la autoridad competente”, dijo en ese momento Jorge Arizal, comandante de la estación de policía de la localidad, quien aseguró que habrían atacado a la víctima tras salir del establecimiento.

Los capturados responderían por el delito de lesiones personales y “no registran antecedentes penales”.

Según ese mismo reporte, “se produce una riña entre ellos, la patrulla se encuentra en el sitio y de manera inmediata activa todos los protocolos”, aseveró el oficial de policía a City Tv.

Así registramos la agresión sobre Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de VII semestre de Ingeniería de la @Uniandes. Fue brutalmente golpeado al salir de una fiesta en Barrios Unidos. Falleció esta noche. Increíble similitud con #Colmenares Informe en @Citytv y @ELTIEMPO pic.twitter.com/BOCWspsUyx — Mauricio Gallego (@gallegomauricio) November 1, 2025

“Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, cursaba séptimo semestre de Ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes”, dijo la periodista Paula Bolívar, quien conoció detalles de lo sucedido.

“El jueves 30 de octubre acompañó a su novia a una fiesta conocida como “Relaja la pelvis”, en la Av. Caracas con calle 63 los hechos ocurrieron a unas cuadras de esa zona", aseveró la periodista de la W Radio en su cuenta de X.

Pese a que el ataque no se llevó a cabo el día 31 de octubre y bajo otras circunstancias, los usuarios en las redes sociales asemejan este caso al ocurrido con Luis Andrés Colmenares en el año 2010.

Colmenares cursaba las carreras de Ingeniería industrial y Economía en la Universidad de Los Andes. La noche del 31 de octubre de 2010 participó en una celebración de Halloween que tuvo lugar en una discoteca situada en el parque El Virrey, al norte de Bogotá.

Luis Andrés Colmenares murió en el 2010 | Foto: COLPRENSA