Reviven emotivo video de Luis Andrés Colmenares tras 15 años de su muerte: “No necesitaba nada”
El clip llamó la atención en redes sociales, pues se ve al joven celebrar una fecha especial.
El 31 de octubre del año 2010, la vida de la familia Colmenares Escobar cambió para siempre, pues luego de que Luis Andrés Colmenares saliera de fiesta para celebrar Halloween, en compañía de sus amigos y compañeros de la Universidad de Los Andes, fue encontrado sin vida dentro de uno de los túneles del Parque El Virrey de la ciudad de Bogotá.
Después de 15 años de investigación, son muchas las preguntas que quedan sin resolver sobre la situación que rodeó la muerte del estudiante de ingeniería civil y economía, y miles de personas continúan especulando sobre los posibles responsables del crimen.
A lo largo del día, usuarios de redes sociales suelen compartir imágenes relacionadas con el caso, exigiendo justicia por la víctima y sus familiares.
Fue a través de la red social TikTok que se viralizó un video que muy pocos habían visto. En el clip se puede observar a Luis Andrés Colmenares en compañía de sus familiares celebrando uno de sus últimos cumpleaños en una reconocida cadena de restaurantes de Bogotá.
Adicionalmente, se escucha una conversación sobre su desempeño en algunas de las materias de las carreras universitarias que cursaba.
Esta fue la conversación de Luis Andrés Colmenares y su familia:
Jorge Colmenares: Uy, Luis, tú si tienes un grano ahí.
Luis Andrés: Ya deja de estar enfocando el grano.
Jorge: Saluda a la cámara, di algo de tu cumpleaños. ¿Te creció más la cabeza?
Luis Andrés: No me ha crecido más la cabeza. Idiota.
Oneida Escobar: ¿Si viste como te puso ‘Feliz cumpleaños’?
@ultimahoracol_
#viral ¡QEPD! Recuerdan en redes sociales los momentos que compartió Luis Andrés Colmenares en vida con su familia a 15 años de su muerte, ocurrida en la noche de Halloween del 31 de octubre de 2010 en extrañas circunstancias. #colmenares #luisandrescolmenares #casocolmenares #qepd #rip #flashback #recuerdo #recuerdos #momentos #familia #video #tiktok #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #halloween♬ sonido original - Última Hora Col - Última Hora Col
Jorge: Fue mi mamá la que escribió el ‘feliz’.
Luis Alonso: Feliz con ‘s’.
Luis Andrés: Ya había pasado la materia de contabilidad. No necesitaba nada.
Luis Alonso: ¿Cómo será esa felicidad? ¿Alguien se quedó?
Luis Andrés: Hay unos que necesitaban como 4.0 - 4.5.
Por medio de la sección de los comentarios se dejó ver la indignación de las personas que han seguido el caso y a día de hoy, esperan que salgan a la luz pistas de lo que pudo haber ocurrido la fatídica noche.
“Ese muchacho era brillante, aún duele”; “nunca lo había escuchado, una joya este video”; “mucha plata se movió en ese caso y al final, no se supo qué pasó”; “la sonrisa de la mamá también se fue con él”; “se ve que era un chico muy noble”; “qué triste que siendo un caso tan viral, no tuvo justicia” y “cada 31 de octubre pienso en él”, se lee.