Suscribirse

Gente

“Vaya y duerma”: la llamada que marcó al hermano de Luis Andrés Colmenares la noche de su muerte

Jorge Colmenares recordó a su hermano tras 15 años de su fallecimiento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

29 de octubre de 2025, 10:42 p. m.
De izquierda a derecha: Luis Andrés y Jorge Colmenares.
Hermano de Luis Andrés Colmenares revivió la tragedia de su hermano luego de 15 años. | Foto: Redes sociales y SEMANA, respectivamente.

El 31 de octubre se cumplirá un total de 15 años del día en el que Luis Andrés Colmenares, un joven de 20 años y estudiante de Economía e Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, perdió la vida en circunstancias que hasta el día de hoy se desconocen.

Como lo han hecho saber sus familiares en cada una de las entrevistas que han brindado a los medios de comunicación, este hecho marcó trágicamente sus vidas y cambió por completo los planes y proyectos que tenían.

Hace 15 años, Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, murió en extrañas circunstancias luego de una fiesta de Halloween el 31 de octubre de 2010.
Familia de Luis Andrés Colmenares. | Foto: Tomada de X: @lcolmenaresr

Jorge Colmenares, hermano de la víctima, habló en el programa Bajo la sospecha de Pulzo y recordó algunos detalles del último día en el que tuvo la oportunidad de compartir con Luis Andrés.

“Todo inicia en la tarde-noche llena de emociones y alegrías. Nos disponíamos a llevar a mi papá al aeropuerto porque tenía un vuelo a Chile. Allá gozamos como nunca, juntos fuimos a la capilla, nos fuimos a tomar un café mientras acompañábamos a mi papá”, indicó el hombre.

Contexto: Caso Colmenares: A 15 años de la muerte de Luis Andrés, amenazan a su familia. Caso termina en denuncia contra la UNP

Según sus palabras, posteriormente, se fueron en búsqueda del disfraz con el que el estudiante asistiría a la fiesta en un reconocido bar de la zona T de la ciudad de Bogotá.

“Fuimos con él, llegamos a la casa y estuvimos alistándolo. El último recuerdo que tengo de él es que me dice: ‘Jorge, no se te olvide que cuando mi papá y yo no estamos, tú eres el hombre de la casa’”, afirmó en medio de la nostalgia.

Jorge Colmenares recordó a su hermano Luis Andrés
Jorge Colmenares recordó a su hermano Luis Andrés. | Foto: Facebook: Jorge Colmenares/KienyKe

La llamada que cambió la vida de la familia Colmenares

Horas después de que Luis Andrés Colmenares saliera a compartir con algunos de sus amigos y compañeros de clase, su hermano recibió una llamada, aproximadamente a las 4:30 de la mañana en la que se le informó sobre la desaparición del joven.

“A eso de las 4:30 a. m. recibo una llamada de él (celular de Luis Andrés), yo le digo: ‘Hermano, ya te voy a abrir la puerta’, pero me contesta un amigo de él y me pide que vaya a la habitación de él para ver si está ahí, pero no estaba”.

Contexto: Padre de Luis Andrés Colmenares lanzó crudas palabras a implicados en caso, tras quince años: “Que no los deje dormir”

Al darse cuenta de lo sucedido, la persona con la que habló le habría pedido que guardara silencio y no comentara la situación con la señora Oneida Escobar, su madre.

“El amigo me dice que haga como si esa llamada no estuviera: ‘Vaya y duérmase con su mamá, pero para que usted tenga el contexto es que, no encontramos a su hermano’”, narró Jorge Colmenares.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años | Pulzo

Sin embargo, Jorge, quien en ese momento tenía 15 años, no siguió las indicaciones y comentó lo sucedido, permitiendo que su mamá se apropiara de la situación y saliera en búsqueda de Luis Andrés, quien fue encontrado en la noche del mismo día dentro de uno de los túneles del parque El Virrey.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Roy Barreras critica la unión de Ingrid Betancourt y Juan Carlos Pinzón, los tilda de “ingratos” con Santos y cita el Evangelio de san Lucas

2. Anuncian restricción de motocicletas en Bogotá durante este puente festivo de Halloween; así funcionará la medida

3. Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victorias del DIM y Fortaleza dejan inusual liderato; Santa Fe revive

4. Usuario del Metro de Medellín se desmayó y cayó en la vía del tren en la estación San Antonio, en pleno centro de la ciudad

5. Japón destroza el sueño de Colombia Sub-17 en el Mundial con una paliza en octavos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jorge ColmenaresLuis Andrés ColmenaresColmenares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.