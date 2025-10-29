“Vaya y duerma”: la llamada que marcó al hermano de Luis Andrés Colmenares la noche de su muerte

El 31 de octubre se cumplirá un total de 15 años del día en el que Luis Andrés Colmenares, un joven de 20 años y estudiante de Economía e Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, perdió la vida en circunstancias que hasta el día de hoy se desconocen.

Como lo han hecho saber sus familiares en cada una de las entrevistas que han brindado a los medios de comunicación, este hecho marcó trágicamente sus vidas y cambió por completo los planes y proyectos que tenían.

Familia de Luis Andrés Colmenares. | Foto: Tomada de X: @lcolmenaresr

Jorge Colmenares, hermano de la víctima, habló en el programa Bajo la sospecha de Pulzo y recordó algunos detalles del último día en el que tuvo la oportunidad de compartir con Luis Andrés.

“Todo inicia en la tarde-noche llena de emociones y alegrías. Nos disponíamos a llevar a mi papá al aeropuerto porque tenía un vuelo a Chile. Allá gozamos como nunca, juntos fuimos a la capilla, nos fuimos a tomar un café mientras acompañábamos a mi papá”, indicó el hombre.

Según sus palabras, posteriormente, se fueron en búsqueda del disfraz con el que el estudiante asistiría a la fiesta en un reconocido bar de la zona T de la ciudad de Bogotá.

“Fuimos con él, llegamos a la casa y estuvimos alistándolo. El último recuerdo que tengo de él es que me dice: ‘Jorge, no se te olvide que cuando mi papá y yo no estamos, tú eres el hombre de la casa’”, afirmó en medio de la nostalgia.

Jorge Colmenares recordó a su hermano Luis Andrés. | Foto: Facebook: Jorge Colmenares/KienyKe

La llamada que cambió la vida de la familia Colmenares

Horas después de que Luis Andrés Colmenares saliera a compartir con algunos de sus amigos y compañeros de clase, su hermano recibió una llamada, aproximadamente a las 4:30 de la mañana en la que se le informó sobre la desaparición del joven.

“A eso de las 4:30 a. m. recibo una llamada de él (celular de Luis Andrés), yo le digo: ‘Hermano, ya te voy a abrir la puerta’, pero me contesta un amigo de él y me pide que vaya a la habitación de él para ver si está ahí, pero no estaba”.

Al darse cuenta de lo sucedido, la persona con la que habló le habría pedido que guardara silencio y no comentara la situación con la señora Oneida Escobar, su madre.

“El amigo me dice que haga como si esa llamada no estuviera: ‘Vaya y duérmase con su mamá, pero para que usted tenga el contexto es que, no encontramos a su hermano’”, narró Jorge Colmenares.