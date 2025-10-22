El caso de Luis Andrés Colmenares se convirtió en uno de los más comentados e investigados del país, debido a todos los detalles que rodearon la muerte del joven. Muchas incógnitas quedaron en el aire.

Quince años después de la tragedia que golpeó a una familia, y que despertó incertidumbre en miles de personas, siguen dándose análisis e hipótesis de qué fue lo que ocurrió aquella noche del 31 de octubre de 2010. La ausencia de decisiones y respuestas deja enmarcado el dolor de los padres del estudiante, quienes siguen con la esperanza de saber quién estuvo detrás de esta pérdida.

Recientemente, Luis Alonso Colmenares y su hijo menor, Jorge Colmenares, dialogaron con Bajo Sospecha, de Pulzo, brindando declaraciones relacionadas con lo que ocurrió tiempo atrás. Ambos expusieron la frustración que cargan por dentro, precisamente al ver que el caso no tiene respuesta.

El progenitor de Luis Andrés Colmenares indicó al medio que tiene muchos sentimientos encontrados por lo que había pasado en el proceso, teniendo en cuenta los obstáculos y giros que dio con el paso de los años. En la entrevista, que será publicada próximamente según anunció el medio, se detalla cómo cada octubre es un peldaño distinto en sus vidas, tras la muerte del joven.

Con la llegada de un nuevo aniversario de esta pérdida, el padre del fallecido estudiante revive este capítulo y reafirma su intención de esclarecer los hechos, obteniendo las respuestas que necesita.

“Cada año, con los aniversarios de Luis, yo le digo a la gente: lo único que le pido a Dios es que tú no tengas que vivir lo mismo porque empiezan a señalar. Le pido a Dios que no les toque ponerse en mis zapatos”, mencionó a Pulzo.

De acuerdo con lo que se recopiló en la charla, Luis Alonso Colmenares tiene su fe intacta en que algún día los responsables de este crimen serán quienes reciban lo que merecen de parte de la justicia divina, pues poco a poco ha encontrado la paz con el tema de quienes hicieron esto.

Hace 15 años, Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, murió en extrañas circunstancias, luego de una fiesta de Halloween el 31 de octubre de 2010. | Foto: Tomada de X: @lcolmenaresr

No obstante, sí fue claro en que deseaba que la conciencia no dejara dormir a dichas personas, pues varios sabían lo que pasó y su silencio los hacía responsables de una u otra forma.

“Si aquellos que tuvieron que ver con el crimen de Luis no nos permitieron seguir soñando con él, yo le pido a Dios que no los deje dormir. Yo los perdoné, pero que Dios haga su propia justicia. Nosotros no soñaremos, porque él ya no está con nosotros, como lo hubiéramos querido ver, hoy con 35 años, profesional de dos carreras (…) que tuviera hoy su familia", comentó.