Suscribirse

Judicial

“Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar”: testigo de la golpiza a Jaime Esteban Moreno tras fiesta de Halloween

La Policía capturó a tres personas señaladas de atacar a patadas a la víctima en Chapinero, Bogotá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
1 de noviembre de 2025, 3:31 p. m.
Fiesta de halloween
Fiesta de Halloween. Foto de referencia. Getty. | Foto: Getty Images/iStockphoto

SEMANA conoció los detalles de la captura de tres personas señaladas de atacar de manera violenta a un estudiante de la Universidad de los Andes en el sector de Chapinero, en Bogotá.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, murió después de haber sido agredido
Jaime Esteban Moreno Jaramillo murió después de ser agredido. | Foto: FB/UniandesCol Y X/@H75Harry

La víctima fue, de acuerdo con el reporte de las autoridades conocido por SEMANA, perseguida varias cuadras por un grupo de hombres que se encontraban en un establecimiento nocturno, disfrazados, y que se lanzaron junto a varias mujeres a golpearlo con patadas en la cabeza.

Un inconveniente en el bar donde se encontraban motivó a que los agresores persiguieran a la víctima y a su amigo sobre la calle 64 con carrera 14 y, frente a otro establecimiento, empezó la golpiza.

Contexto: Murió estudiante de Los Andes tras ser brutalmente golpeado en fiesta de Halloween

El amigo de la víctima le reveló detalles a la Policía.

“Siendo aproximadamente las 3:20 nos entrábamos junto con mi amigo Jaime Esteban Moreno en la discoteca Before Club. Saliendo de allí, íbamos caminando hacia el Oxxo ubicado en la calle 64, cuando un sujeto masculino, el cual llevaba el rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y pantalón negro, le propino un puño a mi amigo por detrás, pegándole en la nuca. Mi amigo, del golpe, se cae al piso”, relató el testigo.

No
La Policía de Bogotá confirmó la captura de un hombre y dos mujeres que habrían participado en la brutal golpiza contra el joven. | Foto: No
Contexto: Se destapa la razón de la muerte de estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno tras fiesta de Halloween: detalles impactantes

Advierte la declaración que, mientras el hombre golpeaba a Jaime Esteban Moreno, les lanzaba amenazas a este y su amigo, como que se fueran del sitio o la golpiza continuaría.

Fue en ese momento en el que la víctima y su amigo decidieron alejarse, pero los agresores los siguieron de cerca.

“Era él, ese era el de la discoteca. Yo me metí en la mitad de mi amigo y estas personas para evitar que lo siguieran agrediendo y les dije: yo no sé qué pasó entre ustedes dos, yo recién me veo con mi amigo y nos vamos a ir. El de la cara pintada de rojo nos dijo: ‘Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar’”, señala el testimonio.

Contexto: El doloroso mensaje del hermano de Luis Andrés Colmenares tras muerte de estudiante de los Andes en Halloween: “¿Otra vez?”

Mientras se retiraban del sitio y bajo la amenaza, las víctimas fueron alcanzadas, metros más adelante, y mientras las mujeres alentaban a los hombres a golpear a los dos estudiantes de la Universidad de los Andes, uno de ellos terminó en el suelo y allí mismo recibió patadas en la cabeza.

“Observo que baja corriendo el grupo de personas que momentos antes nos había interceptado y los dos masculinos le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso, y ya en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y el cuerpo. Mientras la chica de disfraz azul los motivaba a seguir golpeándolo, decía que le pegaran a él la chica de disfraz negro”, dijo el testigo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los números para ganar la lotería el primer fin de semana de noviembre, según Walter Mercado

2. Los mejores hoteles temáticos de Disney en Estados Unidos en 2025: lujo, magia y precios de ensueño

3. Valentina Taguado confesó que quiere un bebé y reveló la forma en la que lo tendría: “No tener que pedirle a ningún pir...”

4. Esta es la identidad de los capturados por el crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, en Bogotá

5. “Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar”: testigo de la golpiza a Jaime Esteban Moreno tras fiesta de Halloween

LEER MENOS

Noticias relacionadas

muerte deViolencia en ColombiaHalloween en Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.