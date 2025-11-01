“Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar”: testigo de la golpiza a Jaime Esteban Moreno tras fiesta de Halloween

SEMANA conoció los detalles de la captura de tres personas señaladas de atacar de manera violenta a un estudiante de la Universidad de los Andes en el sector de Chapinero, en Bogotá.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo murió después de ser agredido. | Foto: FB/UniandesCol Y X/@H75Harry

La víctima fue, de acuerdo con el reporte de las autoridades conocido por SEMANA, perseguida varias cuadras por un grupo de hombres que se encontraban en un establecimiento nocturno, disfrazados, y que se lanzaron junto a varias mujeres a golpearlo con patadas en la cabeza.

Un inconveniente en el bar donde se encontraban motivó a que los agresores persiguieran a la víctima y a su amigo sobre la calle 64 con carrera 14 y, frente a otro establecimiento, empezó la golpiza.

El amigo de la víctima le reveló detalles a la Policía.

“Siendo aproximadamente las 3:20 nos entrábamos junto con mi amigo Jaime Esteban Moreno en la discoteca Before Club. Saliendo de allí, íbamos caminando hacia el Oxxo ubicado en la calle 64, cuando un sujeto masculino, el cual llevaba el rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y pantalón negro, le propino un puño a mi amigo por detrás, pegándole en la nuca. Mi amigo, del golpe, se cae al piso”, relató el testigo.

La Policía de Bogotá confirmó la captura de un hombre y dos mujeres que habrían participado en la brutal golpiza contra el joven. | Foto: No

Advierte la declaración que, mientras el hombre golpeaba a Jaime Esteban Moreno, les lanzaba amenazas a este y su amigo, como que se fueran del sitio o la golpiza continuaría.

Fue en ese momento en el que la víctima y su amigo decidieron alejarse, pero los agresores los siguieron de cerca.

“Era él, ese era el de la discoteca. Yo me metí en la mitad de mi amigo y estas personas para evitar que lo siguieran agrediendo y les dije: yo no sé qué pasó entre ustedes dos, yo recién me veo con mi amigo y nos vamos a ir. El de la cara pintada de rojo nos dijo: ‘Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar’”, señala el testimonio.

Mientras se retiraban del sitio y bajo la amenaza, las víctimas fueron alcanzadas, metros más adelante, y mientras las mujeres alentaban a los hombres a golpear a los dos estudiantes de la Universidad de los Andes, uno de ellos terminó en el suelo y allí mismo recibió patadas en la cabeza.