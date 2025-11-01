Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, publicó un hilo en su cuenta de X la madrugada de este 1 de noviembre, en el que reaccionó con dolor y sorpresa a la muerte de un estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrida tras una fiesta de Halloween.

“¿Otra vez?”, comenzó en uno de los mensajes; siguiendo el hilo, recordó que su hermano también murió un 31 de octubre, lo que volvió para él esa fecha en un recordatorio de “lo frágil que puede ser la vida”.

Los hechos que provocaron la reacción de Jorge Colmenares ocurrieron el viernes 31 de octubre en Bogotá, cuando murió un joven universitario tras heridas graves que sufrió después de una celebración privada llevada a cabo el jueves 30.

La víctima fue identificada como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes.

¿Otra vez ? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho. — Jorge Colmenares (@JcolmenaresE) November 1, 2025

Las autoridades confirmaron la captura de tres personas vinculadas inicialmente por lesiones personales, aunque, al parecer, según señalan las autoridades, el caso se investigaría ahora como homicidio mientras avanzan las diligencias forenses.

Según lo que se sabe hasta el momento, por el informe de las autoridades, el altercado se habría producido tras una fiesta privada, después del cual la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Simón Bolívar.

En el caso de los capturados, el tema habría pasado de una imputación por lesiones a una investigación por homicidio, de acuerdo con el medio de comunicación que citó un informe de autoridades.

Las cámaras y el testimonio de acompañantes serán esenciales para establecer la dinámica exacta de la tragedia.

La coincidencia en la fecha —la noche de Halloween— y en algunos elementos del contexto reavivaron la memoria sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010.

Ese caso, que también se produjo tras una salida nocturna en la que participó el joven, se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos y controvertidos en el país, con episodios de aperturas, exhumaciones y múltiples decisiones judiciales que mantuvieron el asunto en la atención pública durante años.

Este 31 de octubre, se cumplieron precisamente 15 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, hallado sin vida en la madrugada de aquel Halloween de 2010 en el caño El Virrey, en el norte de Bogotá.