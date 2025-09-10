Suscribirse

Mundo

Así fueron los últimos momentos de vida de Charlie Kirk: imágenes previas al atentado.

El influencer fue asesinado en Utah durante su gira universitaria, el FBI investiga los motivos del ataque.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

10 de septiembre de 2025, 10:59 p. m.
Fallece Charlie Kirk - Foto de Redes Sociales
Fallece Charlie Kirk - Foto de Redes Sociales | Foto: Fallece Charlie Kirk - Foto de Redes Sociales

Este miércoles 10 de septiembre, lamentablemente se dio a conocer la noticia del fallecimiento del activista político conservador Charlie Kirk, en medio del inicio de su gira universitaria American Comeback Tour.

Aun no se conoce el responsable de su muerte.
Aun no se conoce el responsable de su muerte. | Foto: Foto de Redes Sociales

El recorrido tenía como objetivo difundir y compartir los ideales políticos del reconocido influencer, y contaba con al menos 14 fechas programadas. El creador de contenido llegó cerca del mediodía a la Universidad del Valle de Utah, donde lo esperaban miles de personas para escuchar su alocución.

Contexto: 🔴EN VIVO| Murió Charlie Kirk, activista de derecha y aliado de Donald Trump: políticos reaccionan mientras buscan al sospechoso

La figura política se encontraba bajo una carpa en el campus universitario cuando se dispuso a responder las preguntas del público presente. En ese preciso instante se escuchó un disparo, y Kirk, que estaba sentado en una silla, se llevó la mano al cuello antes de desplomarse.

Charlie Kirk momentos antes de su muerto - Foto de redes sociales.
Charlie Kirk momentos antes de su muerte - Foto de redes sociales. | Foto: Charlie Kirk momentos antes de su muerto - Foto de redes sociales.

De inmediato, el pánico se apoderó de los asistentes, transformando el silencio en gritos y lamentos. Durante horas, la incertidumbre reinó respecto a su estado de salud.

Hasta que casi cuatro horas después del ataque, el presidente Donald Trump confirmó su deceso a través de un mensaje en su red social Truth Social, dejando a la comunidad estadounidense conmocionada ante el terrible hecho.

Contexto: Asesinato de Charlie Kirk, en Utah, es comparado con el de Miguel Uribe Turbay, en Bogotá: “Por dar la pelea de la familia y el sentido común”

Con el paso de las horas, múltiples especulaciones han surgido sobre los motivos del ataque. Lo único confirmado es que, debido a la magnitud del caso, la policía de Orem, Utah, no será la encargada de liderar la investigación. El FBI, bajo la dirección de Kash Patel, asumió la tarea de esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del atentado.

Kirk se dio a conocer en el mundo de las redes sociales gracias a su apoyo al movimiento conservador de Estados Unidos, además de su cercanía con las propuestas políticas del presidente Donald Trump.

Por medio de estas posturas atrajo a millones de seguidores, generando de esta forma el apoyo incondicional como duras críticas de algunos usuarios, pero de igual manera, consolidándose como una de las figuras más visibles dentro del conservadurismo.

El recorrido universitario que iniciaba formaba parte de las actividades de su organización sin ánimo de lucro Turning Point USA, fundada en 2012 junto a William T. Montgomery. Esta entidad se dedicaba a visitar centros de educación básica y superior con el propósito de difundir ideales conservadores entre los jóvenes.

Su muerte provocó reacciones de políticos tanto simpatizantes como críticos de Trump, evidenciando que, pese a las diferencias ideológicas, el atentado fue un golpe doloroso que trascendió fronteras políticas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Iban tras millonario botín en Itagüí y la Policía les salió adelante: un ladrón fue dado de baja y otro gravemente herido

2. Millonarios confirmó última noticia sobre Leonardo Castro: es oficial en Liga BetPlay

3. FIFA oficializó segundo lugar de Luis Díaz en eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026

4. Milei lamenta el asesinato de Charlie Kirk y acusa a la izquierda de promover la violencia política

5. “No lo tiene en la cabeza”: dura crítica de Petro a Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Charlie Kirkmuerte deEstados UnidosDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.