Así fueron los últimos momentos de vida de Charlie Kirk: imágenes previas al atentado.

Este miércoles 10 de septiembre, lamentablemente se dio a conocer la noticia del fallecimiento del activista político conservador Charlie Kirk, en medio del inicio de su gira universitaria American Comeback Tour.

El recorrido tenía como objetivo difundir y compartir los ideales políticos del reconocido influencer, y contaba con al menos 14 fechas programadas. El creador de contenido llegó cerca del mediodía a la Universidad del Valle de Utah, donde lo esperaban miles de personas para escuchar su alocución.

La figura política se encontraba bajo una carpa en el campus universitario cuando se dispuso a responder las preguntas del público presente. En ese preciso instante se escuchó un disparo, y Kirk, que estaba sentado en una silla, se llevó la mano al cuello antes de desplomarse.

De inmediato, el pánico se apoderó de los asistentes, transformando el silencio en gritos y lamentos. Durante horas, la incertidumbre reinó respecto a su estado de salud.

Hasta que casi cuatro horas después del ataque, el presidente Donald Trump confirmó su deceso a través de un mensaje en su red social Truth Social, dejando a la comunidad estadounidense conmocionada ante el terrible hecho.

Con el paso de las horas, múltiples especulaciones han surgido sobre los motivos del ataque. Lo único confirmado es que, debido a la magnitud del caso, la policía de Orem, Utah, no será la encargada de liderar la investigación. El FBI, bajo la dirección de Kash Patel, asumió la tarea de esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del atentado.

Kirk se dio a conocer en el mundo de las redes sociales gracias a su apoyo al movimiento conservador de Estados Unidos, además de su cercanía con las propuestas políticas del presidente Donald Trump.

Por medio de estas posturas atrajo a millones de seguidores, generando de esta forma el apoyo incondicional como duras críticas de algunos usuarios, pero de igual manera, consolidándose como una de las figuras más visibles dentro del conservadurismo.

El recorrido universitario que iniciaba formaba parte de las actividades de su organización sin ánimo de lucro Turning Point USA, fundada en 2012 junto a William T. Montgomery. Esta entidad se dedicaba a visitar centros de educación básica y superior con el propósito de difundir ideales conservadores entre los jóvenes.