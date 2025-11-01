El país conoció el nombre de Jaime Esteban Moreno Jaramillo tras el violento ataque que sufrió luego de asistir a una fiesta de Halloween en Bogotá.

La Fiscalía investiga las circunstancias del caso, ocurrido la noche del jueves 30 de octubre en una discoteca llamada Before Club, ubicada en la avenida Caracas con calle 63, en la localidad de Chapinero.

Según el testimonio de un amigo de la víctima, Jaime Esteban fue atacado por un grupo de personas que lo persiguieron varias cuadras desde el establecimiento.

Durante la agresión, según el relato, un hombre le propinó un golpe en la nuca que lo derribó, mientras dos mujeres alentaban la golpiza. Jaime recibió varias patadas en la cabeza y el cuerpo, y su amigo solo logró interponerse para intentar protegerlo.

La Policía capturó a tres personas señaladas de participar en la agresión: un hombre y dos mujeres, aunque se especula si hay una cuarta persona involucrada.

Tras la golpiza, las autoridades confirmaron que el joven fue trasladado inicialmente a un centro médico de Chapinero y luego al Hospital Simón Bolívar, donde permaneció varias horas en cuidados intensivos antes de fallecer, el mismo 31 de octubre, a las 6:53 p. m.

Jaime Esteban, de 20 años, cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de los Andes.

En su perfil de LinkedIn se identificaba como un joven interesado en la tecnología, la innovación y la ciberseguridad, y había manifestado su intención de cursar un semestre en el exterior en 2026.

Su muerte conmocionó a sus compañeros, profesores y seres queridos, quienes lo recuerdan como un joven tranquilo, disciplinado y con un futuro prometedor.

En la universidad participaba en proyectos académicos colaborativos y en grupos de programación, en los que se destacaba por su disposición para ayudar y su rigor en el estudio.

Antes de ingresar a Los Andes, Jaime Esteban estudió en el Colegio San Viator, en el norte de Bogotá, donde fue un alumno sobresaliente.

Según información del diario El Tiempo, fue campeón intercolegial de ajedrez y miembro de la selección de ajedrez de la Universidad de los Andes, una disciplina que reflejaba su capacidad de concentración.

En su entorno académico y familiar lo describen como un joven tranquilo, disciplinado y con una destacada habilidad para el ajedrez y la tecnología.

La Universidad de los Andes no ha emitido, hasta ahora, un comunicado oficial sobre lo ocurrido, pero docentes han expresado mensajes de tristeza y solidaridad en redes sociales.

Un docente suyo escribió en redes sociales: “Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo”.

Según informes de la Policía Metropolitana de Bogotá, Jaime Esteban fue agredido por tres personas —un hombre y dos mujeres— mientras salía de la fiesta y, según la información disponible, los golpes se habrían dado en vía pública, en las cercanías de la discoteca.

Además, una cuarta persona habría participado, pero presuntamente logró huir.