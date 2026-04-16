Cambios en los horarios de los senderos ecológicos de los Cerros Orientales de Bogotá el 18 y 19 de abril de 2026

Explorar los alrededores de Bogotá es uno de los planes preferidos para quienes disfrutan la naturaleza y la aventura, ya que la ciudad ofrece diversos espacios para reconectarse con el entorno, donde cascadas, charcos y bosques brindan la posibilidad de desconectarse de la rutina y encontrar momentos de descanso y tranquilidad.

Entre esos espacios se destacan los senderos ecológicos de los Cerros Orientales, que presentarán unos cambios en los horarios del fin de semana del 18 y 19 de abril de 2026, según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

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De acuerdo con la entidad, algunos senderos estarán disponibles para su visita en los horarios habituales, y con reserva a través de la app ‘Caminos de los Cerros Orientales’ o en la página web www.acueducto.com.co. Otros estarán cerrados, por lo que se recomienda programar la visita con anticipación y verificar las novedades en los horarios para evitar contratiempos.

Novedades en los horarios

Sábado 18 de abril del 2026

Únicamente estarán disponibles:

Santa Ana - La Aguadora.

San Francisco – Vicachá.

Guadalupe – Aguanoso.

Domingo 19 de abril del 2026

Únicamente estarán disponibles:

Quebrada La Vieja.

San Francisco – Vicachá.

Guadalupe – Aguanoso.

La operación normal de todos los caminos se reanudará el martes 21 de abril.

¿Cómo programar la visita a estos senderos ecológicos?

En Bogotá es posible acceder gratis a caminatas y recorridos ecológicos a través de la app ‘Caminos de los Cerros Orientales’ o por medio de la página https://caminos.eaab.gov.co/. Al ingresar a cualquiera de estas dos plataformas, el siguiente paso es seleccionar el lugar que se desea visitar y dar clic en la opción ‘Reserva aquí’.

Antes de confirmar la reserva, es fundamental tener en cuenta los horarios de cada uno de los senderos o las novedades que presentan según la temporada. Esta información se puede verificar en las redes del Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

En el aplicativo se habilitan los cupos con tres días de antelación a la fecha de interés y, una vez los cupos de cada día se agoten, se cierra la posibilidad de agendamiento para esa fecha.

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Debido a esta dinámica de programación, se aconseja consultar con tiempo suficiente cada opción y cancelar con anticipación en caso de no asistir. De este modo, otra persona que sí tenga disponibilidad podrá agendar su visita sin inconvenientes.

La intención de estos planes en Bogotá es motivar a la ciudadanía a disfrutar de actividades al aire libre mediante senderos ecológicos que ofrecen un espacio agradable en contacto con la naturaleza.