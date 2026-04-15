Una de las subregiones de Antioquia es el suroeste, zona que comprende un territorio de alta montaña, posee tierras privilegiadas en materia de biodiversidad y muchos pisos térmicos, desde caliente hasta frío.

El pequeño pueblo cafetero del suroeste de Antioquia apodado ‘emporio ganadero’, perfecto para hacer ecoturismo

En esta parte antioqueña hay 23 municipios, uno de los cuales se relaciona con un gran valor histórico y patrimonial.

Se trata de Amagá, una tierra alfarera, de trenes, carbón, piedra, arena, caña y café, según información de Turismo Antioquia Travel. Es un destino imperdible, localizado a solo un poco más de una hora de Medellín, capital del departamento.

Amagá es un destino para visitar en Antioquia. Foto: Créditos . Facebook: Alcaldía Municipio de Amagá /API

Allí los viajeros se encuentran con varios sitios de interés, de acuerdo con datos de la Alcaldía Municipal. Uno de ellos es el Parque Emiro Kastos, el cual está rodeado de palmas, guayacanes, ceibas y una araucaria en cuyas ramas se refugian las aves de la región.

La información oficial indica que allí se aprecian dos bustos: uno de Simón Bolívar y otro de Nicanor Restrepo. Es un lugar que funciona como plaza de mercado todos los domingos.

Para los amantes de la naturaleza están los Chorros El Salto; tres caídas de agua con diferentes tipos de altura que forman un balneario. Este lugar tiene amplias zonas verdes, ideales para camping y para hacer paseos, un espacio perfecto para compartir en familia mientras se disfruta de la belleza natural​.

Estos son los encantos del pueblo con mayor producción de papa de Antioquia, un destino ideal para los amantes de la aventura

A estos sitios se suma El Viaducto, que corresponde al antiguo trazado del Ferrocarril de Amagá y sobresale por sus dos imponentes estructuras elevadas, que alcanzan cerca de 80 metros de altura sobre la quebrada Sinifaná.

Según la Alcaldía, es considerado una obra emblemática de la ingeniería y actualmente se transformó en un atractivo para caminantes y aventureros, quienes también pueden practicar actividades como el rappel.

Ubicado en un entorno natural privilegiado, el lugar alberga una gran diversidad de fauna y flora, con presencia destacada de mariposas y árboles, incluidos algunos frutales.

Este municipio antioqueño es imperdible para conocer de su historia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Por este lugar se realizan recorridos guiados tipo caminatas ecológicas que permiten conocer tanto su valor histórico como su riqueza ambiental, siendo un destino muy visitado gracias a su cercanía con Medellín.

Datos históricos

El portal Corregimientos de Antioquia estuvo habitado originalmente por los indios Omogaes y Sinifanáes. En el año 1788, Miguel Pérez de la Calle, oriundo de Medellín, solicitó al oidor don Antonio Mon y Velarde que decretara la fundación de un pueblo en el paraje llamado Amagá, debido a que allí residían multitud de ciudadanos y familias.

Fue así como el oidor fundó un poblado llamado “San Fernando de Borbón”, como homenaje al príncipe heredero al trono de España. En 1812, la población alcanzó la categoría de distrito dependiendo de Santa Fe de Antioquia, la capital departamental en ese entonces. Posteriormente, en diciembre de 1851, Amagá fue elevada a la categoría de Cantón.