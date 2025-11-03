Turista extranjero fue rescatado con vida, tras pasar más de un día perdido en cerro Monserrate de Bogotá

Luego de más de 24 horas de búsqueda, SEMANA conoció que fue encontrado con vida el ciudadano extranjero que se encontraba perdido en el cerro de Monserrate.

Se trata de Nangyl Tenzing, un alpinista estadounidense nacido en la India, de 48 años, quien habría ingresado por su cuenta al cerro utilizando un camino no autorizado y se desorientó.

El operativo de rescate se había desplegado desde la tarde del domingo, 2 de noviembre, tras el reporte de su desaparición y las labores de rastreo que involucraron drones, perros y personal especializado.

De acuerdo con la información obtenida, Tenzing logró comunicarse con su hermana antes de perder la ubicación, lo que permitió activar el protocolo de búsqueda.

El hallazgo fue confirmado en la mañana de este lunes por la Oficina de Turismo de Bogotá, que informó que el visitante fue localizado con vida por los organismos de socorro en una zona de difícil acceso.

En el sitio recibió primeros auxilios y valoración inicial, mientras se coordinaba su traslado a un centro asistencial con apoyo de una ambulancia del Puesto de Mando Unificado (PMU). La Policía de Turismo acompaña el proceso para verificar su estado de salud y garantizar la atención médica correspondiente.

Durante el operativo participaron el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el Grupo Especializado de Rescate (GER), binomios caninos, drones de reconocimiento aéreo y equipos de comunicaciones.

También intervinieron la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y otras entidades distritales, bajo la coordinación del PMU instalado en la zona.

El ciudadano, que se hospedaba en un hotel del centro de la capital, habría ingresado por su cuenta a los cerros orientales a través de un camino no autorizado dentro del sistema oficial de senderos.

Estos sectores suelen presentar alta pendiente, vegetación densa y baja señal telefónica, condiciones que dificultan la ubicación de personas extraviadas.

El caso despertó la atención desde la tarde del domingo, cuando las autoridades confirmaron la activación del dispositivo de búsqueda.

La alerta se generó luego de que la hermana del turista reportara haber recibido una llamada en la que él manifestaba estar desorientado y sin posibilidad de encontrar salida. Poco después, se habría perdido el contacto.