Mina, la perrita perdida desde el 27 de octubre y que están buscando en el sur de Bogotá

La pesadilla para la familia de Mina comenzó el pasado 27 de octubre, cuando se perdió en el sur de la capital del país.

Sus propietarios la rescataron de las calles desde que era una cachorra y se encargaron de sacarla adelante.

Es una perrita criolla, no tiene un ojo, es blanca con negro y llevan seis días buscándola por Ciudad Bolívar, pero no ha sido posible encontrarla.

El lunes 27 de octubre, Mina fue dejada al cuidado de una persona en una veterinaria y se desconoce qué fue lo que pasó, pero la perrita se perdió.

La persiguieron, pero empezó a correr por las calles y la perdieron de vista. Desde ese momento, su familia la está buscando por todas las localidades de la capital y no ha sido exitoso el proceso.

“La vieron en el barrio La Granja, por la 80; era ella, pero no nos enviaron bien la ubicación y no logramos llegar al punto exacto. Ella había estado en ese lugar desde el 27 de octubre, pero después nos enviaron otro reporte y ya está en Ciudad Bolívar”, dijo uno de los propietarios de la mascota.

Mina, perrita perdida en Bogotá. | Foto: Archivo particular.

Mina ha recorrido prácticamente toda la ciudad y cruzó la capital para llegar a Ciudad Bolívar, donde se ha centrado su búsqueda.

Aunque les reportaron que la vieron en ese lugar y han hecho difusiones por distintos medios, no han vuelto a recibir información sobre el paradero de Mina.

“No hemos podido seguir su rastro, es muy importante que nos ayuden a compartir la información porque es el único camino para llegar a ubicarla”, reiteró.

En el momento que se perdió, Mina tenía un arnés con el que se le ha visto, pero sus propietarios tienen temor que se lo quiten y pierdan su rastro totalmente.

Además, en Ciudad Bolívar hay una sobrepoblación canina y seguramente la búsqueda será más compleja.