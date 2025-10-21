Se busca a Enzo, un perro salchicha que fue sacado de un carro en medio de un atraco en la vía Siberia - Bogotá

La pesadilla comenzó el viernes 17 de octubre, cuando Enzo se encontraba devolviéndose en auto, junto con su cuidadora, de su guardería ubicada en Tenjo, de camino a Bogotá.

El carro en el que viene Enzo, pasando por vía de Siberia, más o menos como a unos 100 metros de Zuca Plaza, que es un complejo hotelero y comercial que queda sobre la 80, es interceptado por dos hombres en motocicleta, que rompen el vidrio y sacan varias pertenencias, junto con Enzo, que se encontraba encima de una maleta que los perpetradores hurtaron.

Familia busca a Enzo, perito perdido | Foto: Archivo particular

Solo se llevaron a Enzo porque estaba en la cabina, porque es un perrito muy nervioso y no puede viajar en la parte de atrás. “Estas personas me imagino que cogieron lo más fácil y lo más accesible que vieron, que era Enzo, la maleta debajo de él y un celular”, aseguró uno de los dueños.

Enzo, perrito perdido | Foto: Archivo particular

Los dos perpetradores viajaban en una moto negra, presuntamente de marca Pulsar, con detalles rojos, llevaban impermeables negros y cascos negros. En el ataque, uno de los hombres, el que rompió el vidrio, sacó a Enzo y se lo entregó al conductor de la moto, que se lo metió debajo del impermeable.

Después de eso, la cuidadora de la guardería y los dueños se vieron en la tarea de imprimir volantes y hacer la denuncia pertinente en la fiscalía.

Sus dueños lo han buscado por toda la ciudad. Pasando por las zonas de Bosa, Kennedy, Lourdes, Chapinero y Galerías. Varios de sus amigos también han ayudado en su búsqueda en Usaquén, en Puente Largo, Pasadena, Tabio, Tenjo, Chía y Cajicá.