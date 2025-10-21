Suscribirse

4 patas

Se busca a Enzo, un perro salchicha que fue sacado de un carro en medio de un atraco en la vía Siberia - Bogotá

Enzo es un perro salchicha o teckel mini, tiene dos años y ocho meses, una cicatriz en la ceja derecha y llevaba un saco vino tinto con pechera negra.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 6:34 p. m.
Enzo, perrito perdido por hurto en Bogotá
Enzo, perrito perdido por hurto en Bogotá | Foto: Archivo Particular

La pesadilla comenzó el viernes 17 de octubre, cuando Enzo se encontraba devolviéndose en auto, junto con su cuidadora, de su guardería ubicada en Tenjo, de camino a Bogotá.

El carro en el que viene Enzo, pasando por vía de Siberia, más o menos como a unos 100 metros de Zuca Plaza, que es un complejo hotelero y comercial que queda sobre la 80, es interceptado por dos hombres en motocicleta, que rompen el vidrio y sacan varias pertenencias, junto con Enzo, que se encontraba encima de una maleta que los perpetradores hurtaron.

Familia busca a Enzo, perito perdido
Familia busca a Enzo, perito perdido | Foto: Archivo particular

Solo se llevaron a Enzo porque estaba en la cabina, porque es un perrito muy nervioso y no puede viajar en la parte de atrás. “Estas personas me imagino que cogieron lo más fácil y lo más accesible que vieron, que era Enzo, la maleta debajo de él y un celular”, aseguró uno de los dueños.

Enzo, perrito perdido
Enzo, perrito perdido | Foto: Archivo particular

Los dos perpetradores viajaban en una moto negra, presuntamente de marca Pulsar, con detalles rojos, llevaban impermeables negros y cascos negros. En el ataque, uno de los hombres, el que rompió el vidrio, sacó a Enzo y se lo entregó al conductor de la moto, que se lo metió debajo del impermeable.

Después de eso, la cuidadora de la guardería y los dueños se vieron en la tarea de imprimir volantes y hacer la denuncia pertinente en la fiscalía.

Sus dueños lo han buscado por toda la ciudad. Pasando por las zonas de Bosa, Kennedy, Lourdes, Chapinero y Galerías. Varios de sus amigos también han ayudado en su búsqueda en Usaquén, en Puente Largo, Pasadena, Tabio, Tenjo, Chía y Cajicá.

Sus dueños buscan a Enzo desesperadamente y esperan que vuelva a casa sano y salvo. Si tiene información que pueda facilitar su búsqueda, por favor comuníquese con los números: 315 6139073 o 316 4635641. La familia de Enzo lo espera con mucho cariño.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bernie Moreno confirma que Donald Trump no pondrá aranceles a Colombia, pero no descarta investigar a Petro

2. Murió la cantante Paulina Tamayo, más conocida como ‘La Grande del Ecuador’: este es el comunicado oficial y causa de su muerte

3. Shohei Ohtani: reflexiones sobre un unicornio azul, o el mejor jugador de la historia del béisbol

4. Bayern Múnich vs. Brujas: hora y canal para ver el partido de Luis Díaz en Champions League

5. Inocencia de Álvaro Uribe: Iván Cepeda se queda sin discurso de campaña a pocos días de la consulta del Pacto Histórico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PerropérdidaBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.