Bomberos de Bogotá lograron apagar voraz incendio en el barrio Las Cruces

Bogotá despertó este viernes con una emergencia. La conflagración, reportada en la carrera 7 con calle 2, fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad.

#Atención | Se realiza cierre vial en la localidad de Santa Fe, en la Carrera Séptima con calle 1ra. @BomberosBogota continúan con la atención de un incendio estructural que se registró en horas de la madrugada. Agente Civiles y Grupo Guía, apoyan la regulación del tráfico. pic.twitter.com/jwEuYMG5LE — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 7, 2025

A las 4:16 de la madrugada, las autoridades recibieron la alerta de un incendio que había comenzado en una ebanistería y que, en cuestión de minutos, se propagó hacia un edificio en construcción y varias viviendas vecinas del barrio Las Cruces.

Pese a la gravedad de los hechos, sobre las 7:00 de la mañana el reporte oficial indicó que la conflagración fue controlada al 100 %, luego de un despliegue masivo que involucró a 45 unidades provenientes de diferentes estaciones.

Nuestros @BomberosBogota de cinco estaciones y tres Equipos Especializados controlaron en un 100% un incendio estructural en la Carrera 6 con Calle 2.



La emergencia que fue reportada sobre las 4 de la mañana, e inició en un taller de ebanistería, dejó la afectación de varias… pic.twitter.com/boqF3KOA4m — Paula Ximena Henao Escobar (@PaulaHenaoCBB) November 7, 2025

Para atacar las llamas, los equipos establecieron dos frentes de trabajo y emplearon cuatro máquinas extintoras, dos máquinas escaleras y dos carrotanques. Las imágenes que circularon en redes mostraron columnas de humo elevándose sobre el corredor de la carrera Séptima.

A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas, un dato que las autoridades resaltaron como un logro operativo dada la cercanía entre los predios afectados y la hora en que inició la emergencia, cuando aún muchas personas dormían.

#AEstaHora Bomberos de Bogotá controlan al 100% un incendio estructural que inició en una ebanisteria y afectó un edificio en construcción y otras viviendas aledañas, en la Carrera 7 con Calle 2. No hubo reporte de personas lesionadas. pic.twitter.com/Trchmlwttc — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) November 7, 2025

Como es usual en medio de procedimientos de este tipo, se activó el Equipo de Investigación de Incendios del Cuerpo Oficial, que ahora deberá establecer qué originó las llamas en el taller de carpintería y si la rápida propagación estuvo asociada a materiales almacenados, fallas eléctricas o condiciones estructurales del sector.