Se reporta emergencia por incendio de un vehículo en el norte de la capital: Bomberos se pronuncia

En la tarde de este jueves 21 de mayo se reportó el incendio de un vehículo en el norte de la capital. Inicialmente, las autoridades no informaron sobre alguna persona lesionada.

En video quedó registrado cuando Medellín vivió horas de tensión: incendio obligó a un gran operativo de emergencia

El fuego inició en la avenida calle 134 con carrera 53 c, y el reporte indica que se incendió un vehículo particular que sería de la marca BMW correspondiente al modelo X5.

De igual forma, el incendio generó una gran afectación en el tráfico, por lo que para dirigirse de occidente a oriente en el norte de la capital se recomienda tomar vías alternas.

#GestiónDelTráfico



[07:48 p.m.] #MovilidadAhora | Incendio vehicular en la localidad de Suba, en la Calle 134 con Carrera 53. @TransitoBta y @BomberosBogota en el punto. pic.twitter.com/uRMfnePuQP — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 22, 2026

Por tal razón, la Secretaría de Movilidad de Bogotá envió a un Grupo Guía para controlar el flujo vial en la zona, además de reportar que ya se dirigía al punto un grupo de bomberos para controlar la emergencia.

Reporte oficial

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá informó que en cuestión de minutos se controló el fuego procedente de un carro en la localidad de Suba.

“Controlamos el incendio de un vehículo particular, en la avenida calle 134 con carrera 53 C. No se reportan personas lesionadas. El área se encuentra asegurada. El paso vehicular hacia el oriente se encuentra restringido. Se activa apoyo de Policía Nacional”, aclaró la institución.

🚨Controlamos el incendio de un vehículo particular, en la Avenida Calle 134 con Carrera 53 C. No se reportan personas lesionadas. El área se encuentra asegurada. El paso vehicular hacia el oriente se encuentra restringido. Se activa apoyo de Policía Nacional. — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) May 22, 2026

Por tal razón se confirma que, pese a la intensidad del fuego, este no dejó lesionados de ningún tipo; pese a ello, las autoridades no especificaron por qué se originaron las llamas .

Hasta el momento, el número de personas estaban dentro del vehículo que terminó incendiándose.

Se espera un reporte fcompleto por parte de las autoridades pertinentes para contestar las diferentes incógnitas surgidas tras el incidente ocurrido en el barrio Colina Campestre de la localidad de Suba en Bogotá.

Hacía las 8:30 p. m. del jueves se mantienen las restricciones viales en el norte de la capital a raíz del incendio, puesto que no se han recogido los restos del vehículo.