La “cosa perdida”, la denigrante forma en cómo se referían los dueños del centro estético a Yulixa Toloza

La Fiscalía General le solicitó a un juez de control de garantías de Cúcuta enviar a la cárcel a Alberto Hernández Morales y Kevis Daniel Sequeira Delgado, señalados de intentar borrar la evidencia en medio de la investigación por la desaparición forzada de Yulixa Toloza.

Citando varios elementos materiales probatorios, la fiscal detalló la sangre fría que tuvieron los dueños de la clínica Beauty Laser Estética para montar en un vehículo particular el cuerpo de Yulixa Toloza y emprender la huida hasta el municipio de Apulo, en Cundinamarca, con el fin de abandonar el cuerpo sin vida de la mujer.

Posteriormente, salieron con rumbo al departamento de Norte de Santander para cruzar la frontera, teniendo en cuenta que también tenían nacionalidad venezolana.

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Cuando se contactaron con sus familiares y amigos en Colombia, la dueña del centro estético, su esposo y el hombre conocido con el alias de ‘El Cirujano’ sabían que las autoridades los estaban buscando, puesto que el caso de la desaparición de Yulixa había trascendido.

En varias conversaciones negaron su participación en los hechos y aseguraron que se trataba de otro caso de xenofobia.

Conforme iban pasando las horas y las noticias sobre Yulixa aparecían en redes sociales y medios de comunicación, empezó a presentarse un flujo de comunicación constante con personas cercanas.

Estas les preguntaban si “el cuerpo” que había aparecido en un lugar era el de la mujer, a lo que respondían que no.

Para evitar llamar la atención y creyendo que sus comunicaciones ya estaban cifradas, empezaron a utilizar lenguaje clave.

Por esto, se referían a la mujer como “la cosa perdida”. Por eso, en cada charla, preguntaban si lo que estaba perdido ya había aparecido.

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“Ella le dice que se habían visto, pues obviamente ellos salían en las noticias de que se había aparecido ‘esa cosa que se había perdido’, y ella le dice: no, a ella la dejamos en otro lado”, relató la fiscal.

“También voy a leerlo. Al señor que está en este WhatsApp le dice ‘mami’: ya encontraron lo que se te perdió; dice: no, ‘papi’, esa no es. Entonces, en ese lenguaje cifrado, obviamente se infiere que ellos estaban involucrados”, añadió.

Ocultamiento del vehículo

En otro de los apartes de la solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal indicó que los chats y conversaciones dejan ver que existía un plan estructurado para ocultar evidencias.

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Cuando ya estaban en Venezuela, contactaron a una persona cercana en Cúcuta, a quien le dieron datos sobre la ubicación del vehículo utilizado para el escape.

De esta forma, indicó la delegada del ente investigador, contactaron a dos familiares para que fueran a un parqueadero, ingresaran al carro e hicieran todo lo que estuviera a su alcance para venderlo.

Para esto, dieron instrucciones claras con el fin de no ser identificados.

Para la Fiscalía, tanto Alberto Hernández Morales como Kevis Daniel Sequeira Delgado sabían muy bien que el plan era ocultar evidencia, puesto que el caso ya era conocido.