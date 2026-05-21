Luego de varios días de incertidumbre y de una intensa campaña impulsada por familiares, amigos y ciudadanos en redes sociales, su esposo, Florencio Ramos, confirmó públicamente que la mujer fue hallada sin vida en el municipio de Atltzayanca, en el estado de Tlaxcala.

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Visiblemente afectado, Ramos agradeció el apoyo recibido durante los días de búsqueda y lamentó que el desenlace no fuera el que esperaban. “Lamentablemente, no fue lo que quisiéramos haber encontrado con vida; ya nos confirmaron el deceso”, expresó ante medios de comunicación, al tiempo que reconoció la labor de las autoridades y de las personas que ayudaron a difundir el caso.

La desaparición de Blanca Adriana había generado conmoción en México debido a las circunstancias que la rodearon. La mujer, de 37 años, acudió el pasado 18 de mayo a la llamada ‘Clínica Detox’, ubicada en Puebla, inicialmente para una valoración médica relacionada con un procedimiento estético. Sin embargo, según el relato de su familia, terminó siendo convencida para someterse a una intervención ese mismo día.

De acuerdo con la investigación, mientras el procedimiento se realizaba, el personal del establecimiento pidió a su esposo salir a comprar medicamentos y otros insumos médicos. Cuando regresó, encontró el lugar cerrado y sin rastro de Blanca Adriana.

Posteriormente, cámaras de seguridad captaron a varias personas sacando a una mujer aparentemente inconsciente del inmueble y subiéndola a un vehículo Mini Cooper rojo, imágenes que se convirtieron en una pieza clave del caso.

Las autoridades localizaron un cuerpo con características físicas coincidentes con las de la mujer en un canal de agua de Atltzayanca. Tras los procedimientos de identificación correspondientes, la familia confirmó el fallecimiento.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y busca a los responsables de la clínica, quienes permanecen prófugos. Además, se conoció que la presunta responsable del establecimiento no contaría con cédula profesional válida ni permisos sanitarios para realizar este tipo de procedimientos.

El caso ha sido comparado con el de la colombiana Yulixa Toloza, quien también desapareció tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento irregular y posteriormente fue hallada sin vida, una coincidencia que ha reavivado las alertas sobre los riesgos de acudir a centros clandestinos para este tipo de intervenciones.