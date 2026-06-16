Los vehículos utilizados por los cuerpos de bomberos voluntarios para atender incendios, rescates y emergencias podrían quedar exentos del impuesto vehicular, luego del avance de un proyecto de ley que busca reducir las cargas económicas de estas instituciones.

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El proyecto avanza en el Congreso y busca que los recursos se destinen a equipos y atención de emergencias

Los cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia podrían dejar de pagar el impuesto vehicular por los automotores que utilizan para atender emergencias.

La iniciativa, impulsada desde Antioquia, logró un importante avance legislativo y busca fortalecer la capacidad operativa de estas instituciones que prestan un servicio esencial en todo el territorio nacional.

La propuesta fue presentada originalmente en septiembre de 2024 por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, junto con el representante a la Cámara Juan Espinal.

El objetivo es eliminar una carga tributaria que, según los promotores del proyecto, afecta especialmente a los cuerpos de bomberos voluntarios, que en muchos casos enfrentan dificultades para sostener y renovar su parque automotor.

De acuerdo con la iniciativa, la exoneración aplicaría a los vehículos destinados a la gestión integral del riesgo contra incendios, rescates en todas sus modalidades y atención de incidentes con materiales peligrosos.

El propósito es que los recursos que actualmente se destinan al pago de este impuesto puedan invertirse en equipos, mantenimiento y fortalecimiento de la atención de emergencias.

El proyecto recibió respaldo de decenas de congresistas durante su trámite legislativo.

Según sus impulsores, la medida reconoce el papel fundamental que desempeñan los bomberos en la protección de las comunidades.

Bomberos voluntarios del país quedarán exentos del pago de impuesto vehicularhttps://t.co/MkLkrg8yKO — MiOriente (@MiOriente) June 16, 2026

Además, busca mejorar su capacidad de respuesta frente a desastres naturales, incendios y otras emergencias.

Actualmente, la legislación colombiana ya contempla algunos beneficios para los organismos bomberiles.

La Ley General de Bomberos establece exenciones en la adquisición de equipos y vehículos especializados, además de beneficios relacionados con peajes e impuestos de renta para las instituciones bomberiles debidamente acreditadas.

Asimismo, la normativa permite que alcaldes y concejos municipales o distritales otorguen exoneraciones sobre diferentes tributos, incluido el impuesto sobre vehículos automotores.

Sin embargo, estas medidas dependen de decisiones territoriales y no constituyen una exención general para todos los cuerpos de bomberos del país.

Por ahora, Antioquia anunció la entrega de 18 carros cisterna de alta capacidad para fortalecer la atención de emergencias forestales y el suministro de agua.

Los nuevos vehículos serán enviados principalmente a municipios PDET y zonas ZOMAC, con una inversión financiada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Con la aprobación del proyecto en el Senado, la iniciativa quedó más cerca de convertirse en ley.

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De entrar en vigencia, representaría un alivio financiero para cientos de cuerpos de bomberos voluntarios, permitiéndoles destinar mayores recursos a la atención de emergencias y al fortalecimiento de su infraestructura operativa.