CÁPSULA

Datos abiertos y ciencia ciudadana impulsan nuevos hallazgos sobre la biodiversidad en Colombia

La integración entre plataformas participativas y sistemas de información consolida millones de registros y amplía el acceso a datos sobre biodiversidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 10:37 a. m.
Ciencia ciudadana y tecnología geoespacial revelan especies perdidas y nuevas en Colombia
Ciencia ciudadana y tecnología geoespacial revelan especies perdidas y nuevas en Colombia Foto: Suministrada / API

Los datos abiertos y la ciencia ciudadana respaldaron recientemente dos hallazgos sobre la biodiversidad en Colombia: la confirmación de la comadreja colombiana (Mustela felipei) y el registro de una nueva especie de orquídea en Antioquia.

Una fotografía publicada por un usuario en iNaturalist permitió confirmar la existencia de la comadreja colombiana, un carnívoro en peligro de extinción cuya presencia se estima desde Antioquia hasta Nariño. La imagen fue tomada en Dagua, Valle del Cauca, y constituye la única evidencia disponible en este siglo. Hasta ahora, los registros más recientes provenían de ejemplares conservados en museos hace casi cuatro décadas.

El segundo caso corresponde a Pleurothallis maitamae, identificada en los páramos de Sonsón, Antioquia, entre los 2.600 y 3.000 metros de altitud.

Ambos registros fueron integrados al Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) y al Global Biodiversity Information Facility (GBIF), que reúne más de 3.100 millones de datos de especies. Parte de esta información también puede consultarse en ArcGIS Living Atlas of the World.

Nación

Petro ordenó a las superintendencias investigar a las represas de Urrá e Hidroituango por las graves inundaciones en el Caribe

Nación

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

Regionales

Viabilidad del uso de residuos para generar energía municipal en Colombia: claves técnicas y regulatorias, “es posible recuperar desechos”

Regionales

Medicina Integral apoya atención sanitaria a comunidades afectadas por inundaciones en Córdoba

Regionales

Por fuertes lluvias en el país Superservicios hizo petición a empresas de energía y gas

Regionales

Fundación Acción Interna y Andrés Guzmán Caballero sellan alianza jurídica para llevar casos de colombianos ante cortes internacionales

Regionales

Yunia Palacios presentará agenda legislativa para comunidades afrocolombianas

Opinión

Chocó: el despertar del gigante del turismo de naturaleza en Colombia

Mejor Colombia Especiales Multimedia

Tolima: la voz de la cordillera

Mejor Colombia

Acuerdo de Murillo: cuidar la montaña para que respire todo un continente

“Cerca del 64 % de los datos disponibles en el SiB Colombia (alrededor de 40 millones de registros biológicos) corresponde a ciencia participativa”, explica Ricardo Ortíz, Node Manager de GBIF Colombia. “Eso son un poco más de 20 millones de registros solamente que provienen de plataformas como eBird e iNaturalist”.

En 2016 el país contaba con 4,18 millones de registros; en 2025 alcanzó 40 millones, con una tasa de crecimiento anual del 28,6 %. “Nuestra función es ser los intermediarios para que esos datos de información lleguen a GBIF”, explica Ortíz. “Cuando la gente dice ‘yo descargué los datos de GBIF’, también está descargando esos datos del SiB Colombia, porque pasan por el SiB Colombia para llegar a GBIF”.

Más de Regionales

Ciencia ciudadana y tecnología geoespacial revelan especies perdidas y nuevas en Colombia

Datos abiertos y ciencia ciudadana impulsan nuevos hallazgos sobre la biodiversidad en Colombia

Petro ordenó investigar inundaciones en Córdoba

Petro ordenó a las superintendencias investigar a las represas de Urrá e Hidroituango por las graves inundaciones en el Caribe

Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba.

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

Sandra Fonseca, experta en energía

Viabilidad del uso de residuos para generar energía municipal en Colombia: claves técnicas y regulatorias, “es posible recuperar desechos”

Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba.

Medicina Integral apoya atención sanitaria a comunidades afectadas por inundaciones en Córdoba

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos

Por fuertes lluvias en el país Superservicios hizo petición a empresas de energía y gas

Fundación Acción Interna y Andrés Guzmán Caballero sellan alianza jurídica

Fundación Acción Interna y Andrés Guzmán Caballero sellan alianza jurídica para llevar casos de colombianos ante cortes internacionales

Yunia Palacios

Yunia Palacios presentará agenda legislativa para comunidades afrocolombianas

Wilder Zapata

“Creo que la experiencia en emprendimiento puede aportar”: Wilder Zapata anuncia aspiración al Senado

Arauca hace historia: el departamento tiene el mejor PAE de Colombia

Arauca recibe por segundo año consecutivo el máximo reconocimiento nacional por su Programa de Alimentación Escolar

Noticias Destacadas