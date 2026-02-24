ELECCIONES

Piden blindaje tecnológico para las elecciones del 8 de marzo: “Las dudas sobre el sistema electoral no se resuelven con retórica”

Ante alertas de posibles fraudes en las elecciones legislativas, el abogado Augusto Forero plantea acciones de verificación ciudadana y un plan de transición hacia la tecnología ‘blockchain’.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 1:48 p. m.
Abogado Augusto Forero sobre el "blindaje" tecnológico para las elecciones
Abogado Augusto Forero sobre el "blindaje" tecnológico para las elecciones Foto: Getty Images - Suministrada / API

En medio de las polémicas sobre supuestos planes de fraude para las elecciones legislativas del 8 de marzo, Augusto Forero, abogado e historiador, propone acciones inmediatas para reforzar la transparencia y un plan de implementación futura de voto electrónico.

Forero señaló que “estas alertas evidencian vulnerabilidades reales: errores en formularios E-14, preconteos cuestionados y una desconfianza persistente”. Ante ello, sugiere un plan de dos etapas: medidas de choque en los próximos 12 días y una ruta de transformación hacia la votación digital con tecnología blockchain.

Entre las acciones inmediatas, Forero propone una campaña denominada “Ojos en cada mesa”, que consiste en movilizar veedurías, ciudadanos e influenciadores para verificar masivamente los formularios E-14. “Aprovechando que los testigos ya pueden fotografiar el E-14, se debe incentivar el reporte en tiempo real a plataformas como ‘Pilas con el Voto’”, indicó. También plantea el uso de livestreaming y geolocalización en puestos críticos para permitir la verificación cruzada de los datos oficiales.

Transparencia en las urnas: ¿por qué es tan importante el formulario E-14?

Forero recomienda, además, que la Registraduría implemente auditorías más transparentes y un “día abierto virtual” entre el 5 y el 7 de marzo, donde auditores internacionales y de partidos respondan preguntas de periodistas y expertos independientes. Sugiere, asimismo, fortalecer los respaldos digitales de los testigos mediante aplicaciones con OCR para detectar discrepancias automáticamente.

Registraduría presentó calendario electoral para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República del 2026 Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Elecciones en Colombia 2026 Foto: Guillermo Torres / Semana

Sobre la transformación estructural, Forero resaltó experiencias internacionales: “Países como Estonia, Brasil e India demuestran que la tecnología elimina barreras geográficas y reduce el error humano”. Plantea que el Gobierno y la Registraduría lideren pilotos de votación híbrida y recordó que el Artículo 258 de la Constitución faculta al Estado para implementar el voto electrónico, garantizando que cada voto sea “inalterable y auditable por cualquier ciudadano”.

Misión de la UE destaca avances de Colombia para las elecciones: “Reformas aplicadas fortalecen la confianza”

Forero concluye que “las dudas sobre el sistema electoral no se resuelven con retórica, sino con tecnología y transparencia”, y advierte que las medidas de estos 12 días son fundamentales para la estabilidad inmediata, mientras que la legislación y ejecución posterior definirán la salud democrática a largo plazo.

