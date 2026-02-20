Elecciones 2026

Misión de la UE destaca avances de Colombia para las elecciones: “Reformas aplicadas fortalecen la confianza”

Tras varias semanas de trabajo en el país, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, encabezada por el eurodiputado Esteban González Pons, entregó un balance preliminar positivo sobre el sistema electoral colombiano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 6:19 p. m.
La delegación también valoró positivamente los simulacros electorales observados, al considerar que evidencian progresos en la consistencia entre lo consignado en mesa y lo publicado.
La delegación también valoró positivamente los simulacros electorales observados, al considerar que evidencian progresos en la consistencia entre lo consignado en mesa y lo publicado. Foto: Jorge Eduardo Morales

Con una presencia sostenida en Colombia desde hace varias semanas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) avanza en el seguimiento integral del proceso democrático con un mensaje de confianza en la institucionalidad electoral. Invitada por el Estado colombiano a través de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, la delegación examina todas las etapas de la contienda, desde la actualización del censo hasta la transmisión y publicación de resultados.

El jefe de la misión, el eurodiputado Esteban González Pons, ha sostenido reuniones con el registrador nacional, Hernán Penagos, el presidente Gustavo Petro, ministros y organizaciones de la sociedad civil para conocer los preparativos y el contexto electoral. González Pons reiteró que la observación europea no busca determinar quién gana las elecciones, sino evaluar “cómo gana”, es decir, si el proceso se desarrolla con garantías de integridad, transparencia e imparcialidad.

Uno de los aspectos que más satisfacción genera en la misión es la respuesta institucional a las recomendaciones formuladas tras las elecciones de 2022. Según el balance preliminar, las reformas aplicadas constituyen un acierto y fortalecen la confianza en la administración electoral. Entre los avances destacados figuran mejoras en la transmisión y procesamiento del preconteo, así como en la divulgación de mecanismos de transparencia y en la trazabilidad de los resultados oficiales.

La delegación también valoró positivamente los simulacros electorales observados, al considerar que evidencian progresos en la consistencia entre lo consignado en mesa y lo publicado, la accesibilidad de las actas y el registro de cualquier modificación. De manera paralela, la misión analiza la nueva plataforma de acreditación de testigos y mantiene seguimiento especial a las curules de paz y a las elecciones parlamentarias, por su complejidad y relevancia política.

Mejor Colombia

¿Qué le diría al amor de su vida si lo viera por última vez? La despedida que nadie quiere vivir llega al teatro en Bogotá

Mejor Colombia

Carta del alcalde de Santa Marta al presidente Petro: “Solucionaremos el déficit histórico de agua potable”

Mejor Colombia

No solo es Barranquilla. Así se vivieron los otros carnavales que celebró Colombia en febrero

Mejor Colombia

Votar sin barreras: avances y desafíos para que el 8 de marzo la población con discapacidad pueda participar

Mejor Colombia

Terca Esperanza: la exposición que convierte la memoria del conflicto en una apuesta colectiva por la reconciliación

Mejor Colombia

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

Mejor Colombia

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

Mejor Colombia

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

Mundo

Marco Rubio aterriza en Múnich para la Conferencia de Seguridad y prepara reunión con Zelenski

Mundo

¿Quién es Jacques Leveugle? El francés acusado de abusar de 89 niños en 9 países, incluido Colombia

Aunque reconoce desafíos en territorios con riesgos de violencia, compra de votos o desinformación, la MOE-UE subraya que Colombia es una democracia con larga tradición y un sólido Estado de derecho. Dos meses después de finalizado el ciclo electoral, la misión presentará su informe final con recomendaciones orientadas a consolidar los avances y seguir fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema electoral colombiano.

Más de Mejor Colombia

Nicolás Bolívar Botero.

¿Qué le diría al amor de su vida si lo viera por última vez? La despedida que nadie quiere vivir llega al teatro en Bogotá

Alcaldía de Santa Marta - API

Carta del alcalde de Santa Marta al presidente Petro: “Solucionaremos el déficit histórico de agua potable”

Carnaval del Fuego

No solo es Barranquilla. Así se vivieron los otros carnavales que celebró Colombia en febrero

Tarjetón braille para la elección presidencial de 2022.

Votar sin barreras: avances y desafíos para que el 8 de marzo la población con discapacidad pueda participar

Exposición "Terca Esperanza"

Terca Esperanza: la exposición que convierte la memoria del conflicto en una apuesta colectiva por la reconciliación

Los auditores de sistemas cumplen un papel estratégico: verificar el funcionamiento correcto de los sistemas tecnológicos y acompañar técnicamente la consolidación de datos electorales.

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

La cadena de procesos es clara: transmisión, recepción, digitalización, interpretación, verificación, consolidación de datos estructurados y publicación.

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

No hacen campaña, no dan opiniones políticas ni intervienen en los resultados. Llegan desde distintos países de Europa para vigilar cómo funciona el voto en Colombia.

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

El compacto premium se presenta en versiones Sedán y Sportback con motor 1.5 TFSI MHEV, mayor equipamiento de serie y nuevos sistemas de asistencia a la conducción.

El nuevo Audi A3 2026 llega a Colombia con tecnología híbrida ligera y un diseño renovado

Noticias Destacadas