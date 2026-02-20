Misión de la UE destaca avances de Colombia para las elecciones: “Reformas aplicadas fortalecen la confianza”

Con una presencia sostenida en Colombia desde hace varias semanas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) avanza en el seguimiento integral del proceso democrático con un mensaje de confianza en la institucionalidad electoral. Invitada por el Estado colombiano a través de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, la delegación examina todas las etapas de la contienda, desde la actualización del censo hasta la transmisión y publicación de resultados.

El jefe de la misión, el eurodiputado Esteban González Pons, ha sostenido reuniones con el registrador nacional, Hernán Penagos, el presidente Gustavo Petro, ministros y organizaciones de la sociedad civil para conocer los preparativos y el contexto electoral. González Pons reiteró que la observación europea no busca determinar quién gana las elecciones, sino evaluar “cómo gana”, es decir, si el proceso se desarrolla con garantías de integridad, transparencia e imparcialidad.

Uno de los aspectos que más satisfacción genera en la misión es la respuesta institucional a las recomendaciones formuladas tras las elecciones de 2022. Según el balance preliminar, las reformas aplicadas constituyen un acierto y fortalecen la confianza en la administración electoral. Entre los avances destacados figuran mejoras en la transmisión y procesamiento del preconteo, así como en la divulgación de mecanismos de transparencia y en la trazabilidad de los resultados oficiales.

La delegación también valoró positivamente los simulacros electorales observados, al considerar que evidencian progresos en la consistencia entre lo consignado en mesa y lo publicado, la accesibilidad de las actas y el registro de cualquier modificación. De manera paralela, la misión analiza la nueva plataforma de acreditación de testigos y mantiene seguimiento especial a las curules de paz y a las elecciones parlamentarias, por su complejidad y relevancia política.

Aunque reconoce desafíos en territorios con riesgos de violencia, compra de votos o desinformación, la MOE-UE subraya que Colombia es una democracia con larga tradición y un sólido Estado de derecho. Dos meses después de finalizado el ciclo electoral, la misión presentará su informe final con recomendaciones orientadas a consolidar los avances y seguir fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema electoral colombiano.