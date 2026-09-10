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🔴 En vivo | Un mes del terremoto en Colombia que dejó 321 muertos: Gobierno activa medidas para acelerar la atención de la emergencia

Un mes después del terremoto, Colombia enfrenta el reto de atender a las familias afectadas y avanzar en la reconstrucción de las zonas más golpeadas.

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Redacción Semana
10 de septiembre de 2026 a las 6:31 a. m.
Tras el primer mes de la tragedia, la reconstrucción avanza en las zonas afectadas por el terremoto, mientras las autoridades trabajan en la recuperación de las comunidades y la infraestructura.
Tras el primer mes de la tragedia, la reconstrucción avanza en las zonas afectadas por el terremoto, mientras las autoridades trabajan en la recuperación de las comunidades y la infraestructura. Foto: AFP

A casi un mes del terremoto que sacudió a Colombia, el país aún enfrenta las consecuencias de una tragedia marcada por la muerte, la destrucción y miles de personas afectadas.

Las cifras conocidas hasta ahora reflejan la dimensión del desastre y los desafíos que persisten en las zonas más golpeadas.

6:30 a. m.: Gobierno activa medidas para atender a los afectados por el terremoto

La prioridad ahora está en atender a las familias afectadas, recuperar infraestructura y avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto, que dejó una grave afectación social y material.

Los 11 decretos buscan agilizar las acciones del Gobierno para atender a las familias damnificadas y responder a las necesidades surgidas tras el terremoto.

Las medidas también están orientadas a facilitar la recuperación de infraestructura y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas en los 16 departamentos.