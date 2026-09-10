A casi un mes del terremoto que sacudió a Colombia, el país aún enfrenta las consecuencias de una tragedia marcada por la muerte, la destrucción y miles de personas afectadas.

Las cifras conocidas hasta ahora reflejan la dimensión del desastre y los desafíos que persisten en las zonas más golpeadas.

6:30 a. m.: Gobierno activa medidas para atender a los afectados por el terremoto

La prioridad ahora está en atender a las familias afectadas, recuperar infraestructura y avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto, que dejó una grave afectación social y material.

Los 11 decretos buscan agilizar las acciones del Gobierno para atender a las familias damnificadas y responder a las necesidades surgidas tras el terremoto.

Las medidas también están orientadas a facilitar la recuperación de infraestructura y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas en los 16 departamentos.