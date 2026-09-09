El presidente Abelardo De La Espriella tiene una imagen positiva del 54 por ciento, según encuesta de AtlasIntel para Bloomberg

La más reciente encuesta de AtlasIntel para Bloomberg revela que el 54 por ciento de los colombianos tiene una imagen positiva del presidente Abelardo De La Espriella. El 44 por ciento aseguró tener una imagen negativa del mandatario.

Por su parte, en el caso del vicepresidente José Manuel Restrepo, su imagen positiva llega al 53 por ciento y la negativa al 43 por ciento.

El estudio también revela que el 52,8 por ciento califica al gobierno como excelente o bueno. Asimismo, el 51,8 por ciento aprueba el desempeño de Abelardo De La Espriella en la Presidencia.

La encuesta de AtlasIntel para Bloomberg fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre. En total fueron entrevistadas 1.904 personas mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR). El margen de error es del 2 por ciento.

El 58 por ciento de los hombres considera que el gobierno del Tigre es excelente o bueno, mientras que en las mujeres ese indicador llega al 47,9 por ciento.

Por población, la mayor aprobación al presidente De La Espriella está entre las personas con más de 25 años de edad.

La aprobación a la gestión del gobierno está disparada en la región central (57,2 por ciento), que incluye a Antioquia y el Eje Cafetero; en el Caribe (56,4 por ciento); y en Bogotá (54 por ciento).

En el Pacífico, donde ganó mayoritariamente Iván Cepeda en la segunda vuelta, el ascenso de De La Espriella ha sido considerable y hoy tiene el 42,7 por ciento de respaldo a su gobierno.

En el primer mes de su mandato, en medio de la emergencia por el terremoto, el presidente ha visitado en cinco oportunidades el departamento de Chocó y ha estado en varias oportunidades en el Valle del Cauca.

El 98,2 por ciento de los votantes de De La Espriella considera que su gobierno es excelente o bueno. Entre quienes no votaron en las elecciones, el 69,2 también califica de excelente o bueno a la administración.

Los católicos (55,2 por ciento), los protestantes (88,5 por ciento) y quienes profesan otra religión (51,1) consideran que el gobierno de De La Espriella es excelente o bueno.

Los encuestados señalaron que los principales problemas del país son, en su orden, corrupción (50,5 por ciento), inseguridad, criminalidad y narcotráfico (48,7 por ciento), estado del sistema de salud (40,9 por ciento), pobreza, desempleo y falta de oportunidades (22,7 por ciento) y el extremismo político (17,2 por ciento).

En este link puede consultar la encuesta completa y su respectiva ficha técnica.