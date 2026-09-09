Nuevo temblor en Colombia este miércoles, 9 de septiembre: SGC confirmó epicentro y magnitud

El movimiento ocurrió a las 7:33 p. m. y alcanzó una magnitud de 3,5. El epicentro fue localizado en Los Santos, Santander, uno de los municipios donde con mayor frecuencia se registran movimientos sísmicos en el país.
De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el evento tuvo una profundidad de 149 kilómetros y fue localizado aproximadamente a seis kilómetros de Los Santos. Sus coordenadas fueron reportadas en latitud 6,81 y longitud -73,10.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-09, 19:33 hora local Magnitud 3.5. Profundidad 149 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/ZcJGIEhXDp— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 10, 2026
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