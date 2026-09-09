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Nuevo temblor en Colombia este miércoles, 9 de septiembre: SGC confirmó epicentro y magnitud

Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la noche de este miércoles, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de su reporte oficial.

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María Fernanda Orjuela Espitia

María Fernanda Orjuela Espitia

9 de septiembre de 2026 a las 7:49 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país Foto: Semana

El movimiento ocurrió a las 7:33 p. m. y alcanzó una magnitud de 3,5. El epicentro fue localizado en Los Santos, Santander, uno de los municipios donde con mayor frecuencia se registran movimientos sísmicos en el país.

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De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el evento tuvo una profundidad de 149 kilómetros y fue localizado aproximadamente a seis kilómetros de Los Santos. Sus coordenadas fueron reportadas en latitud 6,81 y longitud -73,10.

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