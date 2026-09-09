La historia de María Consuelo Córdoba sigue dando un giro. Después de desistir de la eutanasia y anunciar que quiere continuar con nuevas cirugías reconstructivas, la mujer se reunió personalmente con el empresario Arturo Calle, quien había conocido su caso y expresado su intención de ayudarla.

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El encuentro finalmente se concretó y dejó nuevas noticias para María Consuelo. Calle no solo ratificó su intención de buscar una vivienda para ella, sino que anunció que le entregará mensualmente un apoyo económico para contribuir con sus necesidades básicas.

“Con Consuelo hemos gozado, nos hemos reído mucho, hemos disfrutado”, contó el empresario después de compartir con la mujer, cuya historia ha vuelto a conmover al país tras 26 años enfrentando las secuelas de un ataque con ácido.

La vivienda no será la única ayuda

Durante el encuentro, Arturo Calle explicó que ahora comenzará la búsqueda de un lugar en el que María Consuelo pueda vivir dignamente y planteó diferentes alternativas para concretar la iniciativa.

“Hay que buscarle a Consuelo dónde vivir, un apartaestudio decente”, señaló el empresario. Entre las posibilidades mencionó gestionar la compra con el Minuto de Dios o hacerlo por medio de la Fundación Arturo Calle.

La intención es que María Consuelo pueda disponer de esa vivienda durante el resto de su vida. Sin embargo, el apoyo no terminará allí.

“Yo le voy a dar un dinero mensual”, confirmó Calle, quien además abrió la posibilidad de que otras personas se sumen a la causa y realicen aportes adicionales para mejorar permanentemente las condiciones de vida de la mujer.

El empresario explicó que su decisión responde a una convicción personal que ha mantenido durante años: “Soy el hombre más feliz invirtiendo en el prójimo”.

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María Consuelo ya no quiere la eutanasia

El encuentro ocurre después de un cambio determinante en la historia de María Consuelo. La mujer había manifestado públicamente su intención de acceder a la eutanasia después de décadas de procedimientos médicos, secuelas físicas y dificultades económicas. Capital Salud explicó que contaba desde hace aproximadamente cuatro años con autorización para acceder al procedimiento y que hacerlo dependía de su decisión.

Sin embargo, tras la movilización que generó su caso y confirmarse apoyos para nuevas cirugías reconstructivas en la nariz y la boca, María Consuelo anunció que ya no quiere practicarse la eutanasia, esto después de haber hecho una entrevista en el podcast ‘Vamos pa eso’ donde le leyeron muchos comentarios positivos donde las personas le pedían darle una oportunidad a la vida.

“Yo sí quiero hacerme mi cirugía porque yo no me voy a hacer ninguna eutanasia”, manifestó al conocer las nuevas posibilidades para continuar con su recuperación.

María Consuelo fue atacada con ácido en el año 2000 y desde entonces ha atravesado cerca de 87 intervenciones quirúrgicas para reconstruir las zonas afectadas y recuperar funciones esenciales. En los últimos años, además, ha enfrentado dificultades económicas que la llevaron a depender de ayudas para sostenerse.

Ahora comienza una etapa distinta. A las nuevas posibilidades médicas se suma el compromiso de Arturo Calle de buscarle una vivienda y brindarle respaldo económico mensual, dos ayudas con las que se pretende que María Consuelo pueda afrontar su recuperación en mejores condiciones.