Primicia: Ejército abre licitación por más de $400 mil millones para mantenimiento de los helicópteros Mi-17

El Ejército busca nuevamente recuperar la flota aérea de los helicópteros Mi-17, que comenzaron a quedar fuera de operación por falta de gestión durante la administración de Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Durante la administración de Iván Velásquez, como ministro de Defensa fue que los MI-17 entraron en crisis por falta de mantenimiento. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA conoció el nuevo valor del contrato con el que la División de Asalto Aéreo del Ejército busca contratar el mantenimiento de 16 helicópteros rusos.

Según fuentes militares, la licitación tiene un valor superior a los $425.000 millones y se encuentra vigente. El propósito, indicaron las fuentes, es que las empresas que estén certificadas por el Gobierno ruso se postulen y, de acuerdo con la mejor oferta, se queden con el contrato.

El Ejército destinaría hasta el 2034 más de 400.000 millones de pesos para mantenimiento completo de los helicópteros MI-17. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los recursos saldrán del documento Conpes que dejó proyectado el gobierno del presidente Gustavo Petro.

SEMANA reveló recientemente un documento del Ejército en el que advertía que la falta de operación de los helicópteros comprometía la capacidad de respuesta de la institución militar.

Estado actual de la flota MI-17 del Ejército. Foto: Ejército

La autoridad militar agregó: “La ausencia de estas aeronaves dentro del dispositivo de seguridad compromete de manera significativa la capacidad de respuesta del Ejército Nacional en el desarrollo de operaciones estratégicas y tácticas”, dijo el Ejército.

Agregó la autoridad militar que “lo anterior resulta especialmente relevante si se considera que el Batallón de Mantenimiento de Aviación n.º 3 (BAMAV3) es responsable de generar un volumen considerable de horas de vuelo destinadas al apoyo de las misiones asignadas a las diferentes divisiones del Ejército”.

Sobre el estado de la flota Mi-17, el Ejército también entregó un balance detallado: “Actualmente, la flota de helicópteros Mi-17 está conformada por veinte (20) aeronaves, las cuales se encuentran distribuidas en tres grupos de acuerdo con su versión de adquisición (Mi-17 IV, Mi-17 MD y Mi-17V5)”.

“De este total, el cuarenta y cinco por ciento (45 %), correspondiente a nueve (09) aeronaves, que se encuentra en programa de preservación tras haber cumplido el tiempo establecido para la ejecución del mantenimiento mayor tipo Overhaul, con estado Pendiente por Asignación de Recursos (PAR); el diez por ciento (10 %), equivalente a dos (02) aeronaves, permanece pendiente por recuperación como consecuencia de siniestros; el cuarenta por ciento (40 %), correspondiente a ocho (08) aeronaves, se encuentra en operación y mantenimiento conforme al programa establecido por el Batallón de Mantenimiento de Aviación n.º 3 Mi-17; y el cinco por ciento (5 %), correspondiente a una (01) aeronave, se encuentra en proceso de baja”, explicó el Ejército.

Línea critica del estado de los helicópteros MI-17. Foto: Ejército.

Cabe recordar que, por el fallido mantenimiento de los helicópteros Mi-17 con una empresa de Estados Unidos, el proceso terminó en líos judiciales en la Fiscalía, donde se le imputaron cargos a varios implicados en el proceso, entre ellos el exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez.