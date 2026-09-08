Hombre atacó con un cuchillo a una mujer en el Terminal del Salitre: todo quedó en video y este habría sido el motivo

Un violento ataque contra una mujer se registró en el Terminal Salitre, en Bogotá, y quedó grabado en un impresionante video que rápidamente se ha hecho viral.

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En las imágenes, se ve a la víctima en su trabajo, donde vende peluches, cojines y otras cosas. Todo estaba tranquilo, hasta que llegó un hombre que, sin mediar palabra, la amenazó con un cuchillo.

La mujer trata de escapar por detrás de las vitrinas, pero él se lanza sobre ella y la alcanza. En el video grabado por una cámara de seguridad, se observa que el atacante la hiere varias veces con un arma punzante.

El hombre atacó a su expareja sentimental y le causó heridas graves en unos pocos segundos. Afortunadamente, algunos testigos observaron la escena y de inmediato auxiliaron a la víctima y detuvieron al responsable.

“La veo que viene con las dos manos en su carita, sangrando mucho. Pienso yo que la apuñaló en el ojo y ella dice que también la apuñaló en la espalda”, relató un testigo en diálogo con City Tv.

Se dice que el sujeto hirió a la mujer al menos seis veces, por lo que la llevaron rápidamente a un centro médico. La teniente coronel Adriana Ruiz, comandante de la estación de Policía Terminal, confirmó que se activó la ruta púrpura.

Además, precisó que la Comisaría de Familia le otorgó medida de protección a la víctima. Por su parte, el sujeto fue detenido por la Policía y quedó a disposición de las autoridades competentes; todo podría ser catalogado como un intento de feminicidio.

Policía detuvo a un hombre y encontró una gran cantidad de estupefacientes y algo más

Parece que este hombre también trabajaba en la terminal, pero un día antes había renunciado. También se supo que amenazaba varias veces a su pareja, así que ella decidió terminar la relación. Al parecer, él no aceptó esta decisión, lo que llevó al ataque.

“Ella cuenta que vivían juntos y al ver que el hombre la amenazaba tanto, como a sus dos hijos y a su madre. Le decía que si no volvía con él, entonces los mataba”, agregó el mencionado testigo.

Imagen referencia de un sujeto con un arma cortopunzante. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer todo lo que hay detrás de este caso, que ha generado rechazo en toda la comunidad.