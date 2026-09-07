Barranquilla comenzó a incorporar nuevas soluciones urbanas para enfrentar las altas temperaturas y mejorar las condiciones de sus espacios públicos.

La estrategia de la Alcaldía contempla integrar agua, sombra, vegetación e infraestructura verde en parques, plazas, bulevares y otros lugares de encuentro ciudadano.

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Una ciudad que busca adaptarse al calor

La Alcaldía de Barranquilla anunció una nueva mirada para la planeación y transformación del espacio público, teniendo en cuenta las condiciones tropicales de la ciudad y su exposición solar.

El objetivo es consolidar una red de espacios que ofrezcan mejores condiciones de sombra, frescura y confort térmico para los ciudadanos.

La Alcaldía estudia recuperar fuentes e incorporar chorros de agua, nebulizadores, aspersores, árboles y vegetación para refrescar los espacios públicos.

“Barranquilla es una ciudad tropical y la hemos pensado en esa realidad. No se trata solamente de construir espacios bonitos, sino de crear lugares donde nuestra gente pueda caminar, encontrarse, hacer deporte y disfrutar con mejores condiciones frente al calor”, señaló el alcalde Alejandro Char, según el comunicado oficial.

Estos serían algunos de los puntos priorizados

La administración distrital indicó que viene identificando y caracterizando las zonas que presentan mayores necesidades de confort térmico. A partir de ese análisis se determinarían los puntos prioritarios y las soluciones que podrían aplicarse en cada lugar.

La ciudadanía también ha participado en este proceso mediante un sondeo en el que se recibieron propuestas sobre sectores donde los habitantes quisieran contar con nuevas fuentes.

Entre los sitios mencionados aparecen las entradas de la ciudad por la calle 17, el Gran Malecón, el entorno del estadio Metropolitano, algunas rotondas e intersecciones estratégicas, el Centro y el Paseo Bolívar, además de parques, la calle 72 y la Circunvalar.

La Alcaldía señaló que ya se adelantaron las primeras acciones con la recuperación y puesta en funcionamiento de una fuente en el sector de Villa Country y otra en el Gran Malecón.

La estrategia también está relacionada con el fenómeno conocido como islas de calor urbanas. Estas son zonas con alta concentración de construcciones y superficies urbanizadas que pueden registrar temperaturas superiores a las de áreas rurales cercanas.

De acuerdo con la Alcaldía, la combinación de agua, sombra, árboles y vegetación puede contribuir al enfriamiento local y mejorar el confort térmico de las personas que utilizan estos espacios.

“Tenemos que mirar a Barranquilla como un ecosistema. El agua, los árboles, los parques, la sombra y el paisajismo nos permiten construir una ciudad mejor preparada para el clima”, afirmó Ana María Aljure, gerente de Ciudad.

La Alcaldía de Barranquilla proyecta incorporar soluciones con agua, vegetación y sombra para crear espacios públicos más frescos y enfrentar las altas temperaturas. Foto: Foto: Alcaldía de Barranquilla

La apuesta por más zonas verdes

La administración distrital asegura que esta estrategia se suma a intervenciones que ya se han desarrollado en la ciudad.

Según las cifras entregadas por la Alcaldía, en Barranquilla se han sembrado más de 200.000 árboles, construido más de dos millones de metros cuadrados de espacio público y habilitado cinco bosques urbanos.

Edificios y árboles en Barranquilla, en medio de la apuesta del Distrito por incorporar más vegetación y sombra para crear espacios públicos más frescos. Foto: Getty Images

La Alcaldía también señala que ha avanzado en la recuperación de espacios mediante zonas verdes y paisajismo y que, a través de la estrategia “Barranquilla limpia y linda”, se han intervenido más de 80 espacios en distintos barrios.

El propósito anunciado por el Distrito es que esta visión haga parte de las nuevas intervenciones urbanas y que, de acuerdo con las características de cada proyecto, se incorporen elementos como vegetación, sombra, agua e infraestructura verde.

La iniciativa plantea así una nueva forma de pensar el espacio público en una ciudad donde el calor es un desafío permanente.