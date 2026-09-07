A un mes del terremoto, Cali prepara un sentido homenaje a toda la ciudad, ¿de qué se trata?

Este 10 de septiembre se cumple un mes del terremoto ocurrido durante la mañana del lunes 10 de agosto, una emergencia que dejó miles de personas damnificadas, además de causar la pérdida de vidas y graves daños en diferentes zonas del país. A un mes de la tragedia, Cali prepara un momento especial para recordar a quienes perdieron la vida y acompañar a sus familias.

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La iniciativa fue anunciada por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien invitó a los habitantes de la ciudad a hacer una pausa este jueves 10 de septiembre, exactamente a las 7:34 de la mañana, hora en la que se registró el movimiento telúrico. El llamado busca convertir ese momento en un acto colectivo de memoria y solidaridad con las víctimas de la emergencia.

A través de un mensaje publicado en X, el mandatario pidió a los caleños detener durante 90 segundos sus actividades cotidianas para recordar “a quienes perdimos hace un mes”. La propuesta contempla que, durante ese tiempo, la ciudad se haga escuchar mediante las campanas de las iglesias, las bocinas de los vehículos, instrumentos musicales o aplausos.

Eder explicó que la convocatoria pretende involucrar a los ciudadanos sin importar el lugar en el que se encuentren. La invitación es para que participen desde sus casas, barrios, lugares de trabajo o mientras se movilizan por la ciudad, con el propósito de generar un momento colectivo en memoria de las personas fallecidas.

En un video difundido por el alcalde, además, confirmó que las campanas de las iglesias de Cali sonarán durante los 90 segundos a partir de las 7:34 de la mañana. El mandatario también hizo un llamado especial a los medios de comunicación para que se sumen a la jornada con un silencio durante ese mismo periodo en sus transmisiones de radio y televisión.

La ciudadanía que se encuentre en las calles también podrá participar. Eder pidió a quienes estén conduciendo que detengan sus vehículos, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, y hagan sonar el pito durante los 90 segundos. De esta manera, la administración busca que el sonido de las campanas, las bocinas y otras expresiones de los caleños se convierta en un símbolo de unión.

“Que sea un momento para recordar, para abrazarnos como ciudad y para decirles a sus familias que no están solas”, señaló Eder en su mensaje, en el que también invitó a los ciudadanos a continuar adelante después de este acto de memoria.

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El alcalde planteó la jornada como una oportunidad para que Cali recuerde a las víctimas un mes después del terremoto, pero también para transmitir un mensaje de unidad frente a los desafíos que dejó la emergencia. “Cali somos todos y esta herida la vamos a sanar juntos”, manifestó en el video.

Así, este jueves 10 de septiembre, a las 7:34 de la mañana, la ciudad tendrá 90 segundos para detenerse y recordar a quienes ya no están, mientras sus habitantes participan desde distintos puntos de Cali en un mismo homenaje.