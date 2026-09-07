Cuidado con sus hijos: delincuentes estarían reclutando menores por redes sociales y videojuegos; así operarían

Las plataformas digitales se han convertido en una herramienta fundamental en nuestro día a día, ya que nos permiten acceder y consultar distintas fuentes de información, además de ayudarnos a mantenernos constantemente comunicados y, en varios casos, ofrecer herramientas de distracción como videojuegos y redes sociales.

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Sin embargo, todos estos espacios digitales deben ser utilizados con cuidado, ya que, en muchas ocasiones, los delincuentes aprovecharían estos sitios para realizar estafas o captar la atención de víctimas con fines criminales. Por esta última razón, el Ministerio TIC extendió una alerta por contenidos que circulan en redes sociales y que buscarían reclutar a menores de edad.

Asimismo, la entidad anunció la creación de un grupo especializado que tendrá como objetivo identificar contenidos relacionados con esta problemática. Este anuncio lo realizó la ministra TIC luego de una reunión con la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai) y diferentes actores del ecosistema digital, encuentro que buscaba definir acciones para combatir este delito.

Por su parte, el viceministro de Transformación Digital, Germán Enrique Bacca, explicó que estos grupos actuarían principalmente en redes sociales, donde atraerían a los menores para posteriormente reclutarlos en grupos ilegales. El funcionario aclaró que estos delincuentes también utilizarían videojuegos y plataformas que estén de moda para llevar a cabo estas acciones.

“El problema que se ha dado es que se está mostrando como algo atractivo, más que positivo, el ser parte de estas organizaciones ilegales. Entonces, los fenómenos que hemos visto es incluso tener instagramers, tener influencers, delincuentes que muestran como si estas actividades fueran prósperas”, afirmó Bacca.

Por esta razón, el viceministro aseguró que el reto que tendrá este nuevo grupo especializado será utilizar la tecnología para ir atajando este tipo de amenazas. “Es una tarea bastante compleja, pero hay que hacerla, porque es la única manera de combatir a estos delincuentes”, declaró el viceministro.

Por otro lado, Raúl Echeberría, director ejecutivo de Alai, señaló que hoy en día las plataformas logran retirar el 90 % de este tipo de contenidos de sus páginas. Sin embargo, durante la reunión realizada sobre el tema se evidenció la necesidad de que estos procesos sean complementados con revisiones humanas que permitan identificar los contenidos que no lograron ser detectados por los filtros automatizados.

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“El Ministerio TIC y los actores del ecosistema digital coincidieron en que enfrentar el reclutamiento de menores en internet requiere acciones coordinadas entre las autoridades, las plataformas tecnológicas, los actores del ecosistema digital y las familias”, se afirma en el comunicado oficial entregado por el Ministerio TIC.

A su vez, se hizo un llamado a los padres de familia para que estén atentos a los contenidos digitales que consumen los menores de edad por medio de dispositivos electrónicos, ya que la supervisión de un adulto es fundamental para prevenir este tipo de hechos.