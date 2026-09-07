El próximo 31 de octubre de 2026 se cumplen 16 años de la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes.

La muerte de Colmenares ocurrió el 31 de octubre de 2010. Ese día, el joven salió a celebrar una fiesta de Halloween en la Zona Rosa de Bogotá con unos compañeros de estudios.

Sin embargo, por circunstancias que siguen siendo un misterio, Luis Andrés apareció muerto al interior de un caño del parque El Virrey, al norte de Bogotá.

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Ahora, a través de redes sociales, Luis Alonso Colmenares, papá del universitario fallecido, se dejó ver bastante conmovido con una publicación en X, en la que una familia despide a su hijo que emprende un viaje tras haberse graduado del colegio.

“Hoy despedimos a nuestro hijo Jacobo, quien, graduado del colegio, comienza una nueva etapa. Sueña en grande y piensa en grande, porque sirves a un Dios grande. ¡¡¡Desde ya te extrañamos!!! Que tus sueños jamás tengan límites, Jacobito. Parece ayer que te conocí y llegaste a mi vida cuando apenas tenías cinco años. ¡Qué fortuna la mía! ¡¡Te mereces todo lo bueno!! ¡¡¡Te amamos!!!”, dice el mensaje en X, publicado este lunes, 7 de septiembre.

Luis Alonso Colmenares le dio retuit al mensaje e indicó que dicho escrito le sacó lágrimas. “¡Bendiciones y éxitos! Se me salieron las lágrimas… Discúlpame”, indicó puntualmente.

La publicación en X de la cuenta @camilogeorge1. Foto: Publicación en X de la cuenta @camilogeorge1.

Vale recordar que en abril del año en curso, luego de un extenso proceso judicial, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que Laura Moreno y Jessy Quintero, principales señaladas en el caso Colmenares, no tenían responsabilidad penal.

Para esos mismos días de abril, Luis Alonso Colmenares recordó en El Debate de SEMANA un episodio, a propósito de esa decisión de la Corte Suprema.

De acuerdo con Luis Alonso, Moreno y Quintero siempre evitaron a la familia del universitario cuando les preguntaban sobre lo ocurrido el 31 de octubre de 2010.

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“Siempre buscaron la manera de desviarse a cualquier condición que les permitiera conversar con nosotros. En alguna ocasión, Oneida (mamá de Luis Andrés) fue hasta la Universidad de los Andes a buscarlas y no le dieron la cara, se escondieron, salieron corriendo. Es que ellas nunca… Ni siquiera el que supuestamente era el mejor amigo de Luis, que vivía al frente de la casa en un apartamento; un compañero que él tenía que también estaba en esa fiesta”, recordó Luis Alonso Colmenares en El Debate.

En tal sentido, el papá del universitario insistió, tal como lo ha hecho a lo largo de los años, que Moreno, Quintero y otros compañeros de ese entonces de Luis Andrés saben todo lo que pasó ese fatídico día.

Luis Alonso Colmenares, Laura Moreno y Jessy Quintero. Foto: SEMANA y Colprensa.

“Y lo que aquí dice la Corte, que fue el error que se cometió, que a ellas no tenían que sindicarlas (Laura Moreno y Jessy Quintero) de coautoría impropia. Ellas no participaron activamente en la muerte de Luis, en el sentido de agarrarlo, sostenerlo para que lo golpearan o algo así, no. Lo que dice la Corte… Aquí lo que podría caber eventualmente sería un favorecimiento, que es lo que hoy uno llama el cómplice. Pero la Corte tampoco ya las puede sindicar de nada; como lo decían, la casación no es para eso. Eso es un error de la Fiscalía”, manifestó en ese entonces Luis Alonso Colmenares en la entrevista con El Debate de SEMANA.