Ministra TIC, Alexandra Falla revela el plan para convertir a Colombia en un “milagro tecnológico” en 2030

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, presentó en Andicom 2026 las primeras líneas del Plan Nacional TIC 2026-2030, una estrategia con la que busca que Colombia deje de limitarse al consumo de tecnología y avance hacia la creación, producción y exportación de servicios digitales.

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La funcionaria aseguró que la apuesta es más amplia que una política sectorial. “Lo que venimos a hacer es diseñar un plan nacional TIC que lleve a Colombia a ser el milagro tecnológico”, afirmó Falla, quien planteó que el objetivo es recuperar el protagonismo del país en la transformación digital.

Cinco pilares para cambiar la apuesta tecnológica

La propuesta está construida sobre cinco pilares: conectar, habilitar, producir, proteger y transformar.

La intención es que la conectividad llegue a quienes todavía están por fuera, que la tecnología contribuya a reducir desigualdades, que el país produzca soluciones propias, que exista confianza en el entorno digital y que el Estado avance en su modernización.

“Cinco pilares, una sola ambición: que en el 2030 Colombia sea reconocida en el mundo como el país que hizo posible un milagro tecnológico”, sostuvo la ministra.

El avance tecnológico mundial abre oportunidades, pero también deja en evidencia las brechas de la región. Foto: @ANDICOMCongreso

Falla también insistió en que la tecnología debe dejar de entenderse como un asunto aislado. A su juicio, debe convertirse en una infraestructura fundamental para el desarrollo, al mismo nivel estratégico de carreteras, puertos, energía o agua.

“Sin infraestructura digital de clase mundial no hay competitividad, no hay productividad, no hay empleo de calidad, no hay milagro económico”, señaló.

El salto que busca dar Colombia

Uno de los cambios centrales estará en la forma de evaluar los resultados. La ministra cuestionó que los avances se midan únicamente por conexiones, velocidad, computadores entregados o personas capacitadas.

“No podemos seguir contando cuántos diplomas entregamos”, dijo Falla.

La nueva medición buscará determinar qué ocurre después de esas inversiones: si generan empleo, aumentan los ingresos de los hogares, mejoran la productividad, fortalecen los servicios digitales del Estado y crean oportunidades en las regiones más apartadas.

La inteligencia artificial será uno de los principales campos de esa transformación. Falla señaló que Colombia ya tiene avances importantes, pero planteó el reto de escalar posiciones y competir por el liderazgo regional.

“Colombia tiene las capacidades, tiene el talento y tiene la posición geográfica para pelear por ese primer lugar en el continente”, aseguró.

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Una apuesta por producir y exportar tecnología

El plan también pretende cambiar el papel de Colombia dentro de la economía digital. La intención es que el país no se quede en el primer eslabón, correspondiente al consumo de herramientas desarrolladas en otros lugares.

“Producir para que Colombia deje solo de consumir tecnología y empiece a crearla y, por qué no, a exportarla”, explicó la ministra.

La ministra TIC, Alexandra Falla, propuso cambiar la forma en que Colombia mide sus avances tecnológicos. Foto: FOTO: SUMINISTRADA A SEMANA

Para lograrlo, mencionó sectores como el agro, la salud, la educación, la justicia, la contratación pública, los impuestos, el transporte, la energía y la industria como espacios donde la inteligencia artificial puede tener aplicaciones concretas.

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Colombia quiere ser un hub tecnológico regional

La ubicación del país será otro de los elementos centrales de la estrategia. Falla destacó los dos océanos, los cables submarinos, la infraestructura de conectividad y el talento nacional como ventajas para atraer nuevas inversiones.

“Somos literalmente la puerta digital de las Américas”, afirmó.

Alexandra Falla dijo que MinTIC será el “sistema operativo” que articule la transformación tecnológica de Colombia. Foto: @ANDICOMCongreso

La ministra planteó que Colombia debe convertirse en un punto de llegada para grandes cables submarinos, en un centro regional de data centers y en un nodo de cómputo de inteligencia artificial destinado a servicios exportables.

La propuesta todavía está en construcción y el Ministerio busca incorporar al sector privado, la academia, los territorios y la sociedad civil. “Hoy no venimos a presentar un plan cerrado, venimos a invitarlos a construirlo con nosotros”, afirmó Falla.