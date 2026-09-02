John Ternus ya es el nuevo CEO de Apple: la compañía enfrenta un momento decisivo

John Ternus asumió este martes, 1 de septiembre, como nuevo director ejecutivo de Apple, poniendo fin a 15 años de liderazgo de Tim Cook. El ingeniero llega al cargo en un momento clave para la compañía, que mantiene su dominio en el mercado de los smartphones, pero enfrenta desafíos importantes en materia de inteligencia artificial, China y su relación con la Casa Blanca.

Últimas palabras de Tim Cook como CEO de Apple: nostálgico mensaje recibe miles de respuestas, “Mi título cambia mañana”

Un cambio de perfil en la dirección de Apple

El relevo representa también un cambio en el perfil de quien dirige la compañía. Mientras Cook se caracterizó por su experiencia en operaciones y por consolidar la cadena de suministro de Apple, Ternus llega como un ingeniero que durante años estuvo al frente del desarrollo de su hardware.

A sus 51 años, Ternus acumula 25 años dentro de Apple. Se incorporó al equipo de diseño en 2001 y posteriormente llegó a ser vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, cargo desde el que reportaba directamente a Cook.

John Ternus, llega al máximo cargo de Apple tras 25 años dentro de la compañía. Foto: AFP

Durante ese periodo dirigió los equipos responsables de productos como el iPhone, uno de los principales motores de ingresos de la compañía.

IA y China, entre los grandes desafíos

Uno de los principales retos de Ternus será conseguir que Apple avance en inteligencia artificial frente a rivales que han tomado ventaja en este campo.

Al mismo tiempo, tendrá que manejar la dependencia de China dentro de la cadena de suministro de Apple, mientras la compañía enfrenta una creciente presión política desde la Casa Blanca.

Su llegada, además, ocurre justo antes de uno de los eventos más importantes del calendario de la empresa.

El iPhone plegable será una de sus primeras pruebas

Ternus tendrá apenas unos días para asumir el cargo antes del evento anual del iPhone, programado para el 9 de septiembre. Allí se espera que Apple presente su primer teléfono plegable, un lanzamiento que podría convertirse en uno de los acontecimientos más relevantes de su nueva etapa.

El nuevo CEO estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Pensilvania y anteriormente trabajó como ingeniero en Virtual Research Systems. En Apple se le reconoce por impulsar productos más resistentes, fiables y duraderos, además de diseños orientados a reducir su huella de carbono.

Tim Cook seguirá vinculado a Apple

Cook no abandona la compañía. Desde este martes ocupa el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración, con funciones que incluyen relacionarse con responsables políticos de distintos países.

Su salario anual pasará de 3 a 2 millones de dólares, aunque su compensación total podría alcanzar los 47 millones durante el próximo año. En 2025, la compensación total de Cook superó los 74 millones.

Aunque dejó el cargo, Cook seguirá teniendo una posición relevante dentro de Apple. Foto: MediaNews Group via Getty Images

Ternus, por su parte, tendrá un salario base de 3 millones de dólares, mientras que sus opciones sobre acciones podrían elevar su compensación total hasta 58 millones durante su primer año.

*Con información de AFP.